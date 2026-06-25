3 Zodiak yang Merasa Mustahil Dipahami, Padahal Banyak Orang yang Menyayangi Mereka

Ilustrasi seseroang yang sendirian. (Magnific)
JawaPos.Com - Beberapa orang merasa mudah dipahami oleh orang lain. Namun, beberapa zodiak berikut ini kerap merasa tidak ada yang bisa benar-benar memahami diri mereka.
Mengutip informasi dari laman v pada (25/6) empat zodiak berikut ini merasa diri mereka sulit dipahami.
Scorpio
Scorpio cenderung menarik diri ke dalam dunianya sendiri. Mereka sering berpikir bahwa orang lain tidak benar-benar memahami apa yang mereka rasakan, sehingga merasa tidak ada gunanya menjelaskan. Namun, scorpio perlu mengingat bahwa meskipun tidak semua orang bisa memahami mereka, tetap ada orang-orang yang mampu melakukannya.
Capricorn
Capricorn memiliki rasa peduli yang sangat besar terhadap orang-orang yang mereka sayangi. Capricorn berusaha membantu dengan solusi yang realistis, orang lain bisa menganggap mereka tidak peka atau meremehkan perasaan. Capricorn sering merasa sedih, kesepian, dan tidak dimengerti.
Aquarius
Aquarius tetap merasa harus terus-menerus menjelaskan atau membela pilihan hidup, hobi, dan hal-hal yang mereka sukai. Selama mereka mengenal siapa diri mereka dan merasa nyaman dengan pilihan hidupnya, pendapat orang lain bukanlah hal yang terlalu mengganggu.
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