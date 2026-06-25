4 Zodiak Ini Tidak Pernah PHP, Selalu Serius Menepati Semua Perkataannya

Ilustrasi seseorang yang jujur. (Magnific)
JawaPos.Com - Beberapa zodiak memang ahli menggoda. Mereka kerap memberikan sinyal ketertarikan tanpa sadar.
Bagi mereka, percintaan adalah hal yang seru dan layak untuk dicoba dengan banyak orang.
Namun, ada juga zodiak yang jauh lebih berhati-hati. Mereka tidak akan membuat anda bertanya-tanya soal perasaan tarik ulur yang diberikan.
Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (25/6) empat zodiak berikut paling anti dengan PHP.
Scorpio
Scorpio tidak akan berpura-pura menyukai seseorang jika mereka tidak tertarik. Sebaliknya jika scorpio memberi banyak perhatian, itu berarti mereka benar-benar peduli. Saat mereka menggoda anda, biasanya itu adalah tanda bahwa perasaannya sungguh-sungguh.
Aquarius
Aquarius terlalu sibuk mengejar minat, proyek, dan tujuan hidup untuk membuang waktu pada permainan cinta. Mereka merasa anda layak mendapatkan waktu dan energinya. Aquarius sangat menghargai waktunya dan tidak akan menghabiskannya untuk seseorang yang tidak mereka lihat potensinya.
Capricorn
Capricorn tidak akan berpura-pura punya perasaan hanya demi membuat orang lain tertarik atau terpesona. Jika anda ingin tahu apakah mereka tertarik berkencan dengan anda, cukup tanyakan langsung. Mereka akan memberikan jawaban yang jelas tanpa membuat anda menebak-nebak karena mereka juga tidak ingin diperlakukan seperti itu.
Taurus
Taurus tidak mudah membuka hati, apalagi kepada orang yang mereka anggap berpotensi menyakiti mereka. Justru karena takut ditinggalkan, taurus sangat berhati-hati memilih dengan siapa mereka menghabiskan waktu. Bagi taurus, lebih baik menyampaikan kenyataan dengan lembut daripada membuat orang lain terluka di kemudian hari.
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