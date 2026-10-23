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Nanda Prayoga
Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.17 WIB

6 Cara Mengecek Apakah Kamu sedang Disadap, Lihat Akses Kamera hingga Mikrofon di Android

Ilustrasi HP Android. (Pexels) - Image

Ilustrasi HP Android. (Pexels)

JawaPos.com - Keamanan privasi di HP Android perlu menjadi perhatian setiap pengguna. Sebab, sejumlah aplikasi membutuhkan izin untuk mengakses kamera dan mikrofon agar bisa menjalankan fitur tertentu. 

Namun, jika izin tersebut diberikan tanpa pemeriksaan, aplikasi bisa memiliki akses ke perangkat yang sebenarnya tidak dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya.

Kabar baiknya, Android menyediakan fitur untuk memeriksa penggunaan kamera dan mikrofon sekaligus mengatur izin setiap aplikasi. Dengan begitu, kamu bisa mengetahui aplikasi yang baru-baru ini mengakses kedua komponen tersebut dan membatasi akses yang dianggap tidak perlu. 

Berikut cara mengeceknya agar privasi tetap terjaga!

1. Periksa Indikator Kamera dan Mikrofon

Android versi 12 ke atas memiliki indikator privasi yang muncul ketika aplikasi menggunakan kamera atau mikrofon. Biasanya, indikator berbentuk titik atau ikon berwarna hijau akan terlihat di bagian atas layar saat salah satu komponen tersebut sedang digunakan.

Jika indikator muncul ketika kamu tidak sedang merekam video, melakukan panggilan, atau menggunakan fitur yang memerlukan kamera dan mikrofon, kamu bisa memeriksa aplikasi yang sedang mengaksesnya. Namun, kemunculan indikator tidak otomatis berarti HP kamu disadap karena aplikasi yang sah juga membutuhkan akses tersebut untuk menjalankan fungsinya.

2. Cek Riwayat Penggunaan Kamera dan Mikrofon

Kamu juga bisa memeriksa aplikasi yang mengakses kamera dan mikrofon melalui fitur Dasbor Privasi atau Privacy Dashboard. Fitur ini tersedia pada Android 12 ke atas, meskipun nama dan tampilan menunya dapat berbeda tergantung merek HP.

Buka Pengaturan, lalu cari menu Privasi atau Keamanan dan privasi. Setelah itu, pilih Dasbor Privasi dan buka bagian Kamera atau Mikrofon untuk melihat aplikasi yang mengaksesnya beserta waktu penggunaannya. Jika ada aplikasi yang mengakses kamera atau mikrofon pada waktu yang tidak kamu duga, periksa kembali apakah aktivitas tersebut sesuai dengan fungsi aplikasi.

3. Periksa Izin Kamera dan Mikrofon Setiap Aplikasi

Selain melihat riwayat penggunaan, kamu perlu memeriksa aplikasi mana saja yang memiliki izin mengakses kamera dan mikrofon. Langkah ini berguna untuk mencegah aplikasi menggunakan kedua komponen tersebut ketika tidak diperlukan.

Editor: Estu Suryowati
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