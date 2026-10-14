Adopsi AI Meningkat, Perusahaan Indonesia Dibayangi Risiko Data dan Keamanan Siber

JawaPos.com - Meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di dunia bisnis membawa tantangan baru bagi perusahaan di Indonesia, mulai dari lonjakan volume data, pembengkakan kebutuhan penyimpanan, hingga risiko kebocoran informasi dan serangan siber.

Data Synology mengklaim, hampir 88 persen responden di Indonesia mengkhawatirkan inefisiensi penyimpanan akibat pertumbuhan data AI dan duplikasi data.

Sementara itu, hanya sekitar dua dari 10 perusahaan yang sangat yakin mampu memulihkan operasional dengan cepat setelah serangan ransomware sekaligus menjaga keamanan data cadangan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa adopsi AI perlu diimbangi kesiapan infrastruktur dan sistem keamanan. Tanpa pengelolaan yang memadai, peningkatan produktivitas berkat AI berpotensi diikuti biaya penyimpanan yang lebih besar dan risiko gangguan operasional.

“AI semakin banyak digunakan dalam operasional bisnis, mulai dari pengelolaan data hingga kolaborasi tim,” ujar Clara Hsu, Indonesia Country Manager Synology, dalam acara Synology Press Event 2026 di Jakarta, Selasa (13/10).

“Namun, penerapan AI perlu didukung infrastruktur yang mampu mengimbangi pertumbuhan data, sistem perlindungan yang andal, serta teknologi yang benar-benar membantu meningkatkan produktivitas perusahaan,” lanjutnya.

Lonjakan Data dan Risiko Keamanan Salah satu dampak penggunaan AI adalah meningkatnya kebutuhan penyimpanan data. Dokumen, gambar, video, dan berbagai hasil pemrosesan AI menambah beban infrastruktur teknologi informasi perusahaan.

Kondisi ini membuat penambahan kapasitas penyimpanan saja tidak cukup. Perusahaan juga perlu mengurangi duplikasi data, menjaga performa sistem, dan mengendalikan biaya pengelolaan.

Ancaman lain datang dari serangan ransomware yang dapat mengenkripsi atau mengunci akses terhadap data perusahaan. Sistem pencadangan yang terhubung dengan jaringan utama pun berisiko ikut terdampak ketika serangan terjadi.