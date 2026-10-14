Tak Perlu Menunggu 1,5 Tahun! GTA 6 Versi PC Dirumorkan Rilis Awal 2027

JawaPos.com - Pemain PC tampaknya tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memainkan Grand Theft Auto (GTA) 6. Gim besutan Rockstar Games tersebut dikabarkan bakal meluncur di PC pada kuartal pertama 2027, hanya beberapa bulan setelah debutnya di PlayStation 5 dan Xbox Series X/S pada 19 November 2026.

Mengutip laporan Engadget, jika informasi tersebut akurat, perilisan GTA 6 versi PC akan memiliki jeda waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan pendahulunya, GTA 5.

Sebagai perbandingan, GTA 5 pertama kali dirilis untuk PlayStation 3 dan Xbox 360 pada 17 September 2013.

Namun, pemain PC baru bisa menikmati gim tersebut pada April 2015, atau sekitar satu setengah tahun setelah peluncuran awalnya di konsol.

Kehadiran GTA 6 juga diperkirakan memengaruhi jadwal peluncuran gim lain.

Sejumlah pengembang dan penerbit tampaknya menghindari persaingan langsung dengan gim tersebut pada musim gugur tahun ini karena potensi besarnya dalam menarik perhatian pemain.

Persaingan itu bahkan berpeluang berlanjut hingga awal 2027. Gim-gim yang semula dijadwalkan meluncur pada periode tersebut bisa saja mengalami penundaan untuk menghindari persaingan dengan GTA 6 versi PC.

Sejumlah judul yang masuk dalam daftar rilis kuartal pertama 2027 antara lain Stranger Than Heaven, Metroid Ravenous, Until Dawn 2, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, God of War Laufey, dan Fable.

Di sisi lain, jadwal kehadiran mode online GTA 6 masih belum diketahui. Rockstar Games belum mengungkapkan secara terperinci kapan fitur tersebut akan tersedia. Namun, CEO Twitch Dan Clancy mengklaim bahwa mode online gim tersebut akan hadir pada 2027.