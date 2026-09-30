Firefox Dapat Desain Baru, Bawa Mode Compact hingga Kustomisasi Wallpaper

JawaPos.com - Tampilan Firefox kini mengalami perubahan setelah Mozilla mulai meluncurkan desain ulang perambannya kepada pengguna secara lebih luas, baik di perangkat desktop maupun seluler.

Seperti dilansir dari Engadget, Rabu (30/9), desain baru tersebut sebelumnya telah diuji oleh pengguna versi beta melalui Firefox Nightly selama beberapa bulan. Karena itu, perubahan tampilan yang kini mulai tersedia bagi lebih banyak pengguna bukan sesuatu yang sepenuhnya baru bagi mereka yang telah mengikuti pengujian tersebut.

Mozilla memperbarui sejumlah elemen visual Firefox, mulai dari tema, ikon, hingga warna. Perubahan ini ditujukan untuk memberikan tampilan yang lebih modern sekaligus menyesuaikannya dengan berbagai fitur baru yang ditambahkan ke peramban tersebut.

Salah satu fitur yang turut menjadi bagian dari pembaruan adalah tombol tunggal untuk mematikan alat AI generatif. Mozilla juga menghadirkan kembali mode ringkas atau compact mode, setelah sebelumnya opsi tersebut sempat dihapus.

Mode compact dirancang untuk meminimalkan ruang yang digunakan bilah alat (toolbar) dan tab. Dengan begitu, area layar yang tersedia untuk menampilkan konten situs web menjadi lebih luas.

Selain itu, Firefox kini menyediakan lebih banyak pilihan untuk menyesuaikan tampilan. Pengguna dapat memilih berbagai tema, termasuk opsi gambar latar (wallpaper), serta mengatur pintasan yang ditampilkan pada halaman Tab Baru.

Mozilla juga memperbarui penempatan pengaturan privasi agar lebih mudah ditemukan. Perusahaan menegaskan bahwa perubahan tampilan tersebut tidak mengorbankan performa Firefox.