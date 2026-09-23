Waspada MacSync, Malware Baru Bisa Curi Password hingga Aset Kripto Pengguna Mac

JawaPos.com - Pengguna Mac perlu semakin berhati-hati saat mengunduh dan memasang aplikasi. Peneliti keamanan Kaspersky menemukan versi terbaru MacSync.

Yaitu malware pencuri informasi yang dapat mengincar berbagai data sensitif, mulai dari kredensial akun hingga informasi aset kripto yang tersimpan di perangkat.

MacSync bukanlah ancaman yang sepenuhnya baru. Malware tersebut pertama kali muncul pada 2024-2025 sebagai salah satu varian dari stealer AMOS.

Namun, versi yang ditemukan pada September 2026 menunjukkan perubahan signifikan, termasuk penggunaan mekanisme infeksi yang lebih kompleks untuk memasukkan infostealer dan backdoor ke perangkat korban.

Serangan dapat diawali dari file berbahaya yang menyamar sebagai aplikasi tertentu. Korban bisa saja mengira sedang mengunduh aplikasi untuk berbagi dokumen, dompet kripto, atau perangkat lunak lainnya.

Setelah file dijalankan, proses infeksi berlanjut melalui sejumlah tahapan hingga komponen MacSync terpasang.

Dalam beberapa kasus, Kaspersky menemukan salah satu file berbahaya dalam entri kalender iCloud publik berformat ".ics".

Teknik tersebut menjadi bagian dari rangkaian serangan yang digunakan untuk menyebarkan malware ke perangkat korban.

Setelah berjalan, infostealer MacSync dapat dibuat menyerupai aplikasi yang sebelumnya ingin dipasang oleh pengguna.