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Nanda Prayoga
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 14.18 WIB

Jangan Diabaikan! 7 Tanda HP Android Kamu Sudah Terinfeksi Malware

Ilustrasi HP Android. (Pexels) - Image

Ilustrasi HP Android. (Pexels)

JawaPos.com - Malware menjadi salah satu ancaman yang paling sering mengincar pengguna Android. Tanpa disadari, perangkat bisa terinfeksi setelah mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak resmi, mengklik tautan mencurigakan, atau membuka file yang dikirim melalui pesan maupun email.

Jika dibiarkan, malware tidak hanya membuat HP menjadi lambat, tetapi juga berisiko mencuri data pribadi, mengakses akun penting, hingga menguras saldo rekening melalui berbagai modus kejahatan siber. Karena itu, penting untuk mengenali tanda-tandanya sejak dini agar kerusakan tidak semakin parah.

Berikut tujuh tanda HP Android kamu kemungkinan sudah terinfeksi malware beserta cara mengatasinya!

1. HP Tiba-Tiba Menjadi Sangat Lambat

Jika HP yang sebelumnya berjalan normal mendadak terasa lemot saat membuka aplikasi atau berpindah menu, bisa jadi ada malware yang bekerja di latar belakang. Program berbahaya tersebut menggunakan sebagian sumber daya prosesor dan RAM sehingga performa perangkat menurun.

Untuk mengatasinya, periksa aplikasi yang baru saja kamu instal. Hapus aplikasi yang mencurigakan atau jarang digunakan, kemudian restart perangkat. Jika masalah masih berlanjut, lakukan pemindaian menggunakan fitur keamanan bawaan atau aplikasi antivirus terpercaya.

2. Baterai Cepat Habis Meski Jarang Dipakai

Malware sering kali tetap aktif meskipun layar dalam keadaan mati. Akibatnya, prosesor, jaringan internet, atau GPS terus bekerja sehingga baterai terkuras lebih cepat dari biasanya.

Coba buka menu penggunaan baterai dan lihat aplikasi mana yang menghabiskan daya paling besar. Jika ada aplikasi yang terlihat tidak wajar, segera hapus atau nonaktifkan. Pastikan juga sistem operasi dan aplikasi selalu diperbarui agar celah keamanan tertutup.

3. Muncul Iklan Pop-up Terus-Menerus

Iklan yang muncul saat membuka browser memang hal biasa. Namun, jika pop-up muncul di layar utama atau ketika tidak sedang membuka aplikasi apa pun, kamu patut waspada.

Kondisi tersebut bisa disebabkan oleh adware, yaitu salah satu jenis malware yang menampilkan iklan secara berlebihan. Solusinya adalah menghapus aplikasi yang menjadi penyebab dan menghindari pemasangan aplikasi dari toko aplikasi tidak resmi.

4. Kuota Internet Cepat Habis Tanpa Sebab Jelas

Malware dapat mengirim data ke server pelaku atau mengunduh file secara diam-diam. Aktivitas ini membuat penggunaan internet meningkat tanpa kamu sadari.

Editor: Edy Pramana
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