Adobe Premiere Akhirnya Hadir di Android, Bisa Edit Video 4K Gratis Tanpa Watermark

Adobe Premiere di Android. (Dok. Adobe)
JawaPos.com - Adobe resmi menghadirkan aplikasi Premiere untuk perangkat Android. Peluncuran ini terjadi lebih dari setahun setelah versi mobile iOS lebih dulu tersedia.
Aplikasi menawarkan banyak fitur utama penyuntingan video secara gratis. Namun, kemampuan berbasis AI bisa diakses lewat pembelian dalam aplikasi.
Seperti dilansir dari Engadget, pengguna Android dapat memakai fitur dasar penyuntingan tanpa biaya. Fitur itu termasuk membagi, memangkas, memotong, dan menggabungkan klip video.
Aplikasi juga memungkinkan pengguna atur kecepatan video sambil menambah teks, efek, dan lapisan audio seperti voiceover. Semua fitur ini gratis digunakan.
Adobe tidak membatasi ekspor video pada versi gratis. Pengguna dapat ekspor video resolusi 4K tanpa batas dan tanpa watermark.
Ukuran video dapat disesuaikan dengan kebutuhan berbagai platform media sosial. Ini memudahkan pengguna berbagi hasil editnya.
Fitur yang memakai AI tersedia melalui sistem kredit AI generatif. Salah satunya termasuk membuat efek suara dan akses ke aset dari Adobe Firefly.
Pengguna juga dapat membeli kapasitas penyimpanan cloud tambahan lewat aplikasi. Ini membantu menyimpan file lebih banyak secara online.
Adobe menyebut beberapa fitur baru masih dalam pengembangan dan akan segera hadir. Fitur itu mencakup integrasi Adobe Fonts dan fitur takarir (caption) lebih baik.
Pengalaman penyuntingan juga akan memungkinkan pengguna melanjutkan pekerjaan lebih mulus. Hal ini berlaku antara aplikasi Premiere di perangkat seluler dan versi desktop.
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