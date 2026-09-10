AiMOGA Buka Experience Store Pertama di Indonesia, Hadirkan Robot Humanoid Mornine dan Argos

JawaPos.com - Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) terus merambah ke perangkat fisik yang dapat berinteraksi langsung dengan manusia.

Kehadiran robot dengan kemampuan memahami lingkungan, merespons perintah, hingga membantu aktivitas operasional kini mulai diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia melalui pembukaan experience store AiMOGA di Agora Mall, Jakarta, Rabu (9/9).

“Pembukaan experience store pertama di Indonesia menjadi tonggak penting bagi kami,” ujar Director of AiMOGA Indonesia Yuri Yin.

Menurut Yuri, fasilitas tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pelaku industri untuk mengenal teknologi Embodied Intelligence secara langsung. Pengunjung juga dapat melihat penerapan teknologi robotika dalam berbagai skenario kehidupan nyata.

“Melalui experience store ini, masyarakat dan pelaku industri dapat mengenal dan mengeksplorasi teknologi Embodied Intelligence secara langsung,” katanya.

Experience store tersebut berlokasi di Agora Mall, Jakarta Pusat. Fasilitas ini dirancang sebagai ruang eksplorasi produk sekaligus pusat layanan robotik, sehingga pengunjung dapat melihat dan mencoba teknologi yang ditawarkan secara langsung.

Pendekatan Embodied Intelligence yang diusung mengembangkan kemampuan robot untuk memahami kondisi lingkungan, berinteraksi dengan manusia, serta menjalankan fungsi tertentu untuk membantu aktivitas manusia.