AiMOGA Buka Experience Store Pertama di Indonesia, Hadirkan Robot Humanoid Mornine dan Argos

AiMOGA memperkenalkan robot humanoid Mornine dan robot berkaki empat Argos di Experience Store pertamanya di Indonesia yang bertempat di Agora Mall, Jakarta. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) terus merambah ke perangkat fisik yang dapat berinteraksi langsung dengan manusia.
Kehadiran robot dengan kemampuan memahami lingkungan, merespons perintah, hingga membantu aktivitas operasional kini mulai diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia melalui pembukaan experience store AiMOGA di Agora Mall, Jakarta, Rabu (9/9).
“Pembukaan experience store pertama di Indonesia menjadi tonggak penting bagi kami,” ujar Director of AiMOGA Indonesia Yuri Yin.
Menurut Yuri, fasilitas tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pelaku industri untuk mengenal teknologi Embodied Intelligence secara langsung. Pengunjung juga dapat melihat penerapan teknologi robotika dalam berbagai skenario kehidupan nyata.
“Melalui experience store ini, masyarakat dan pelaku industri dapat mengenal dan mengeksplorasi teknologi Embodied Intelligence secara langsung,” katanya.
Experience store tersebut berlokasi di Agora Mall, Jakarta Pusat. Fasilitas ini dirancang sebagai ruang eksplorasi produk sekaligus pusat layanan robotik, sehingga pengunjung dapat melihat dan mencoba teknologi yang ditawarkan secara langsung.
Pendekatan Embodied Intelligence yang diusung mengembangkan kemampuan robot untuk memahami kondisi lingkungan, berinteraksi dengan manusia, serta menjalankan fungsi tertentu untuk membantu aktivitas manusia.
Selain demonstrasi produk, fasilitas tersebut menyediakan layanan konsultasi bagi calon pengguna. Pilihan pembelian maupun penyewaan robot juga tersedia sesuai kebutuhan dan skala penggunaan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah
Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar