Telkomsel Ubah Arah Layanan Pascabayar, Kuota hingga 2.000 GB dan Benefit Digital Jadi Satu Paket

Telkomsel menghadirkan Halo Optima dengan kuota hingga 2.000 GB, layanan digital, roaming, dan fitur keamanan dalam paket pascabayar. (Istimewa)
JawaPos.com - Layanan pascabayar kini tidak lagi hanya bersaing dari sisi koneksi dan besaran kuota.
Telkomsel memperbarui Telkomsel Halo melalui Halo Optima, yang menggabungkan kuota internet hingga 2.000 GB dengan alokasi telepon dan SMS lebih besar serta berbagai layanan digital dalam satu paket.
Perubahan ini diklaim mengikuti beragamnya kebutuhan pelanggan terhadap konektivitas.
Internet digunakan bukan hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk bekerja, belajar, menikmati hiburan, hingga menunjang aktivitas digital sehari-hari.
Melalui Halo Optima, Telkomsel menyediakan sejumlah pilihan paket dengan kapasitas data dan benefit yang berbeda.
Paket Halo Optima 100K, misalnya, menyediakan 70 GB internet, 200 menit telepon, dan 200 SMS per bulan.
Di sisi lain, paket tertinggi Halo Optima (Netflix/Spotify) 1000K menyediakan hingga 1.300 GB internet, 1.500 menit telepon, serta 1.500 SMS per bulan.
Yang menarik dari pembaruan ini adalah semakin banyaknya layanan yang ditempatkan di dalam paket pascabayar.
Telkomsel menyediakan varian Halo Optima Netflix dan Halo Optima Spotify dengan akses ke sejumlah platform digital, termasuk Netflix, Spotify, Prime Video, Vidio, dan YouTube Premium.
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Jawa Pos
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