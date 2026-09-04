Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Sabtu, 5 September 2026 | 00.07 WIB

Teknologi AI Indonesia Raih Dua Penghargaan di MOB-EX Awards 2026 Singapore

Moyo Technologies berhasil meraih Gold dan Silver di MOB-EX Awards 2026 Singapore. (Istimewa) - Image

Moyo Technologies berhasil meraih Gold dan Silver di MOB-EX Awards 2026 Singapore. (Istimewa)

JawaPos.com - Teknologi AI buatan Indonesia menembus panggung Asia. Moyo Technologies sukses membawa pulang Gold dan Silver dari MOB-EX Awards 2026 Singapore berkat inovasi AI-Xperience dan Interactive Rich Media yang mengubah iklan digital menjadi pengalaman interaktif dan personal.

Moyo Technologies, bagian dari ID ADS (PT Iklan Digital Indonesia), meraih dua penghargaan dalam MOB-EX Awards 2026 Singapore. Membawa pulang Gold untuk kategori Best Use of Personalisation melalui teknologi AI-Xperience dan Silver dalam kategori Best Use of Mobile – Customer Engagement lewat teknologi Interactive Rich Media.

Pencapaian tersebut menjadi debut Moyo Technologies di ajang MOB-EX Awards. Sebelumnya, perusahaan ini berhasil masuk dalam empat kategori shortlist sebelum akhirnya meraih dua penghargaan.

AI dan Interactive Advertising Jadi Andalan

Dua penghargaan tersebut mencerminkan pendekatan berbeda yang dikembangkan Moyo Technologies dalam membangun pengalaman digital bagi brand dan audiens.

Melalui AI-Xperience, Moyo Technologies bersama Rupa.AI mengintegrasikan teknologi artificial intelligence (AI) ke dalam pengalaman konsumen.

Teknologi ini memungkinkan audiens berinteraksi secara langsung dengan AI dalam sebuah kampanye digital.

Pendekatan tersebut membuat iklan tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian pesan, tetapi juga menjadi bagian dari pengalaman pengguna yang lebih personal dan interaktif.

Sementara itu, Interactive Rich Media menghadirkan elemen interaktif dan gamifikasi ke dalam iklan digital. Audiens tidak sekadar melihat atau mengeklik iklan, tetapi dapat berinteraksi langsung dengan konten yang ditampilkan.

COO Moyo Technologies Syarief Putra mengatakan, penghargaan tersebut menjadi validasi atas pengembangan teknologi periklanan yang dilakukan di Indonesia.

“Kemenangan ini bukan hanya tentang membawa pulang Gold dan Silver. Ini menjadi validasi bahwa teknologi advertising yang kami bangun dan kembangkan di Indonesia bisa menghasilkan pengalaman yang relevan untuk audiens dan mampu bersaing di tingkat regional.” kata Syarief dalam pernyataannya, Jumat (4/9).

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Meta Disorot, Puluhan Iklan Bermuatan Pelecehan Seksual Anak Buatan AI Lolos Tayang  - Image
Teknologi

Meta Disorot, Puluhan Iklan Bermuatan Pelecehan Seksual Anak Buatan AI Lolos Tayang 

Jumat, 7 Agustus 2026 | 02.00 WIB

Ketahuan Kumpulkan Data Pengguna untuk Iklan, TikTok Didenda Rp125 M di Korea  - Image
Teknologi

Ketahuan Kumpulkan Data Pengguna untuk Iklan, TikTok Didenda Rp125 M di Korea 

Minggu, 26 Juli 2026 | 20.44 WIB

Terlalu Mirip? Iklan NCT WISH Dituduh Jiplak Konsep TXT - Image
Entertainment

Terlalu Mirip? Iklan NCT WISH Dituduh Jiplak Konsep TXT

Selasa, 7 April 2026 | 23.15 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore