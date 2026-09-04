Teknologi AI Indonesia Raih Dua Penghargaan di MOB-EX Awards 2026 Singapore

Moyo Technologies berhasil meraih Gold dan Silver di MOB-EX Awards 2026 Singapore. (Istimewa)
JawaPos.com - Teknologi AI buatan Indonesia menembus panggung Asia. Moyo Technologies sukses membawa pulang Gold dan Silver dari MOB-EX Awards 2026 Singapore berkat inovasi AI-Xperience dan Interactive Rich Media yang mengubah iklan digital menjadi pengalaman interaktif dan personal.
Moyo Technologies, bagian dari ID ADS (PT Iklan Digital Indonesia), meraih dua penghargaan dalam MOB-EX Awards 2026 Singapore. Membawa pulang Gold untuk kategori Best Use of Personalisation melalui teknologi AI-Xperience dan Silver dalam kategori Best Use of Mobile – Customer Engagement lewat teknologi Interactive Rich Media.
Pencapaian tersebut menjadi debut Moyo Technologies di ajang MOB-EX Awards. Sebelumnya, perusahaan ini berhasil masuk dalam empat kategori shortlist sebelum akhirnya meraih dua penghargaan.
Dua penghargaan tersebut mencerminkan pendekatan berbeda yang dikembangkan Moyo Technologies dalam membangun pengalaman digital bagi brand dan audiens.
Melalui AI-Xperience, Moyo Technologies bersama Rupa.AI mengintegrasikan teknologi artificial intelligence (AI) ke dalam pengalaman konsumen.
Teknologi ini memungkinkan audiens berinteraksi secara langsung dengan AI dalam sebuah kampanye digital.
Pendekatan tersebut membuat iklan tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian pesan, tetapi juga menjadi bagian dari pengalaman pengguna yang lebih personal dan interaktif.
Sementara itu, Interactive Rich Media menghadirkan elemen interaktif dan gamifikasi ke dalam iklan digital. Audiens tidak sekadar melihat atau mengeklik iklan, tetapi dapat berinteraksi langsung dengan konten yang ditampilkan.
COO Moyo Technologies Syarief Putra mengatakan, penghargaan tersebut menjadi validasi atas pengembangan teknologi periklanan yang dilakukan di Indonesia.
“Kemenangan ini bukan hanya tentang membawa pulang Gold dan Silver. Ini menjadi validasi bahwa teknologi advertising yang kami bangun dan kembangkan di Indonesia bisa menghasilkan pengalaman yang relevan untuk audiens dan mampu bersaing di tingkat regional.” kata Syarief dalam pernyataannya, Jumat (4/9).
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Jawa Pos
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