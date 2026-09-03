Bluetooth Android Eror? 5 Cara Ini Bikin Koneksi Langsung Lancar

JawaPos.com - Bluetooth menjadi salah satu fitur yang sering digunakan untuk menghubungkan HP Android dengan berbagai perangkat. Mulai dari earphone, speaker, smartwatch, hingga sistem audio di mobil. Namun, koneksi Bluetooth terkadang tiba-tiba sulit terhubung, gagal menemukan perangkat, atau sudah tersambung tetapi tidak bisa digunakan.

Masalah seperti ini sebenarnya tidak selalu menandakan Bluetooth di HP kamu rusak. Ada beberapa hal sederhana yang bisa menyebabkan koneksi gagal, mulai dari jarak perangkat yang terlalu jauh hingga gangguan pada koneksi sebelumnya. Sebelum membawa HP ke tempat servis, coba beberapa cara berikut!

1. Matikan dan Nyalakan Kembali Bluetooth

Cara paling sederhana yang bisa kamu coba adalah mematikan Bluetooth selama beberapa detik, kemudian menyalakannya kembali. Langkah ini dapat membantu menyegarkan koneksi ketika HP gagal menemukan atau terhubung dengan perangkat lain.

Kamu bisa membuka panel pengaturan cepat di HP Android, kemudian mengetuk ikon Bluetooth untuk mematikannya. Tunggu beberapa saat sebelum mengaktifkannya kembali, lalu coba cari dan hubungkan perangkat yang ingin digunakan.

2. Pastikan Perangkat Berada dalam Mode Pairing

Bluetooth tidak akan langsung terhubung jika perangkat yang ingin digunakan belum berada dalam mode pairing. Kondisi ini cukup sering terjadi, terutama pada earphone atau speaker yang sebelumnya sudah pernah terhubung dengan HP lain.

Coba aktifkan kembali mode pairing pada perangkat tersebut sesuai petunjuk produsennya. Setelah itu, buka menu Bluetooth di HP Android dan tunggu sampai nama perangkat muncul. Jika sudah terlihat, pilih nama perangkat tersebut untuk melakukan penyambungan.

3. Dekatkan Kedua Perangkat