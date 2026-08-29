5 Zodiak yang Kecanduan dengan HP, Sulit Lepas dari Ponsel Bahkan Saat Mau Tidur

JawaPos.com - Smartphone telah menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan dari aktivitas manusia modern.

Berdasarkan astrologi, ada beberapa zodiak yang lebih mudah menggunakan perangkat digital ini bahkan sampai ada di level kecanduan.

Mereka menganggap HP sebagai kebutuhan primer. Mulai dari berkomunikasi, bekerja, mencari hiburan, sampai mencari informasi real time.

Berdasarkan informasi dari laman timesofindia. Yang dikutip pada (28/08) lima zodiak berikut ini sulit untuk lepas dari HP bahkan saat mau tidur.

Gemini

Gemini suka terus terhubung, berpindah dari satu grup percakapan ke grup lainnya, membalas pesan, menerima telepon, membuka DM, sampai melihat meme. Mereka mudah merasa bosan sehingga ponsel menjadi sumber hiburan, stimulasi, dan mencari informasi baru yang tidak ada habisnya.

Leo

Leo dikenal menyukai perhatian dan senang mendapatkan apresiasi. Tidak mengherankan jika ponsel menjadi panggung mereka, sedangkan media sosial adalah penonton mereka. Galeri ponsel mereka biasanya dipenuhi dengan foto menarik. like , komen, dan reaksi menjadi sumber percaya diri bagi leo.

Aries

Aries dikenal memiliki karakter yang penuh energi dan spontan. Mereka selalu memantau berita terbaru secara real time, dan hiburan yang bisa langsung diakses dengan mood mereka.

Aries menyukai ponsel karena menyajikan informasi terbaru serta berbagai aktivitas kompetitif di ponsel. Sifat mereka yang impulsif membuat aries terus mengecek apa yang sedang terjadi.

Libra

Libra dikenal sebagai sosok yang suka bersosialisasi. Mereka senang terhubung dengan teman, mengatur acara bersama, dan memastikan semua orang merasa nyaman.