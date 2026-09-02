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Nanda Prayoga
Rabu, 2 September 2026 | 13.26 WIB

Google Pics Meluncur, Bawa Fitur Edit Gambar AI ke Workspace

Tampilan Google Pics. (Dok. Google) - Image

Tampilan Google Pics. (Dok. Google)

JawaPos.com - Google mulai memperluas akses pengguna ke Pics, aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang untuk membuat sekaligus mengedit gambar dengan kontrol yang lebih fleksibel.

Aplikasi ini sebelumnya diperkenalkan Google pada Mei lalu dan kini mulai tersedia untuk sejumlah pelanggan layanan berbayar.

Seperti dilansir dari Engadget, saat pertama kali diumumkan, Google menyebut Pics akan hadir bagi pengguna Google AI Pro dan Ultra pada musim panas.

Kini, menjelang berakhirnya musim tersebut, perusahaan akhirnya mulai menggulirkan aplikasinya.

Selain pelanggan Google AI Pro dan Ultra, Pics juga tersedia bagi pengguna Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, dan Enterprise Plus.

Pengguna Google AI Pro for Education turut memperoleh akses mulai hari ini, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru.

Pics mengandalkan teknologi generator gambar Nano Banana yang dikembangkan Google.

Cara penggunaannya cukup fleksibel. Pengguna bisa membuat visual baru hanya dengan memasukkan perintah teks atau memanfaatkan gambar yang sudah dimiliki sebagai bahan awal untuk kemudian diedit menggunakan AI.

Google mengatakan Pics mampu menghasilkan gambar berdasarkan instruksi yang diberikan pengguna, sekaligus menawarkan sejumlah alternatif yang dianggap relevan dengan perintah tersebut.

"Pics akan menghasilkan apa pun yang Anda deskripsikan, bahkan menyediakan berbagai pilihan alternatif yang bermanfaat berdasarkan perintah Anda," jelas Google.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: engadget
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