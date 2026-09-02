Ramalan Zodiak Capricorn 2 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi perlu lebih berhati-hati menjalani hari.

Hilangnya rasa nyaman dan munculnya kekhawatiran berlebihan dapat membuat pikiran terasa terbebani, sehingga Anda mungkin kesulitan menjalani aktivitas dengan tenang.

Tekanan juga datang dari pekerjaan, hubungan asmara, hingga kondisi keuangan Anda.

Karena itu, Capricorn disarankan menghadapi berbagai persoalan dengan kepala dingin dan tidak membiarkan stres mengganggu kesehatan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Rabu (2/9), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari) Secara umum, berbagai kekhawatiran mental yang tidak diinginkan dapat membuat Capricorn merasa kehilangan kenyamanan.

Situasi tersebut berpotensi memengaruhi suasana hati dan membuat Anda lebih mudah merasa terbebani.

Cinta Capricorn Hubungan asmara berpotensi diwarnai perbedaan pendapat atau pertengkaran dengan pasangan.

Perbedaan pandangan yang sebenarnya kecil dapat berkembang menjadi persoalan jika tidak disikapi dengan tenang.