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Abdul Rahman
Rabu, 2 September 2026 | 17.48 WIB

Sinopsis Agensi Rumah Tangga, Film yang Akan Tayang di Bioskop Mulai 10 September 2026

Film Agensi Rumah Tangga. (Instagram: filmagensirumahtangga) - Image

Film Agensi Rumah Tangga. (Instagram: filmagensirumahtangga)

JawaPos.com - Agensi Rumah Tangga merupakan film drama komedi dari rumah produksi Starvision, Legacy Pictures, Vortera Studios, dan Navvaros. Film ini disutradarai oleh Naya Anindita dan diadaptasi dari novel best seller karya Almira Bastari.

Skenario film tersebut ditulis oleh Upi bersama Ayu Anggraini Putri. Ceritanya berpusat pada Katia Amaranto, seorang perempuan yang harus menghadapi persoalan hidup setelah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Terdesak kebutuhan finansial, Katia kemudian mengambil keputusan untuk membuka usaha sebagai penyalur asisten rumah tangga. Namun, pilihan tersebut justru membawanya ke berbagai persoalan dan drama baru.

Dalam perjalanan menjalankan usahanya, Katia bertemu dengan beragam karakter dan persoalan, termasuk Kafka. Hubungan keduanya kemudian berkembang menjadi salah satu sisi romantika yang mewarnai cerita film.

Dalam Agensi Rumah Tangga, Afgan memerankan Kafka, seorang penyanyi yang menjadi salah satu klien Katia Amaranto. Sementara karakter Katia diperankan oleh Enzy Storia.

Perpaduan antara drama kehidupan, persoalan pekerjaan, keluarga, dan kisah percintaan menjadi bagian dari konflik yang dihadirkan dalam Agensi Rumah Tangga.

Menariknya, Afgan tidak hanya terlibat sebagai pemeran dalam ini. Dia juga mengisi soundtrack atau OST lewat lagu berjudul Langit Merah Muda.

Film Agensi Rumah Tangga dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 10 September 2026. Sementara lagu Langit Merah Muda sudah dirilis pada 27 Agustus 2026 di berbagai platform musik digital.

Editor: Abdul Rahman
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