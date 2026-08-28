Wamenkomdigi Nezar Buka-bukaan Dampak AI ke Pekerja Indonesia: Harus Bersiap dari Sekarang

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria. (Dok/Komdigi)
JawaPos.com - Perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) mulai membawa perubahan terhadap dunia kerja.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengingatkan pekerja Indonesia agar tidak menunggu perubahan tersebut terjadi sebelum mulai mempersiapkan diri.
Menurut Nezar, kemajuan AI generatif memang menawarkan peluang untuk meningkatkan produktivitas. Namun, perkembangan teknologi yang berlangsung cepat juga dapat mengubah struktur pekerjaan, cara mengambil keputusan, hingga pola pelayanan kepada masyarakat.
“Dilema ini nyata, karena kemajuan pesat AI generatif telah mengubah cara kita bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat,” ujarnya dalam Pelatihan Dampak AI pada Pekerjaan dan Tenaga Kerja (AI Impact on Workforce) yang diikuti secara daring dari Jakarta, Jumat (28/8).
Nezar mengatakan kebutuhan untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja semakin mendesak karena penggunaan AI kini mulai menjangkau lebih banyak pekerjaan. Ia merujuk laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang menyebut hampir satu dari empat pekerja di kawasan ASEAN berada pada pekerjaan yang terpapar AI generatif.
Dampak AI, lanjutnya, juga tidak hanya berkaitan dengan perubahan pekerjaan. Perkembangan teknologi tersebut berpotensi memengaruhi aspek yang lebih luas, termasuk pendapatan negara dan struktur fiskal.
“Bagi pemerintah Indonesia, temuan ini bukan sekadar topik akademis,” tegasnya.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah antisipasi sebelum dampak AI semakin luas. Nezar menilai pemerintah harus memperkuat kemampuan untuk memahami perkembangan AI, mengelola risikonya, sekaligus memanfaatkan teknologi tersebut untuk kepentingan nasional.
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Jawa Pos
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