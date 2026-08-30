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Nanda Prayoga
Minggu, 30 Agustus 2026 | 14.13 WIB

AI Bakal Ubah Semua Profesi, Mahasiswa Diingatkan Jangan Jadi ‘Budak’ Teknologi

Ilustrasi AI (Freepik) - Image

Ilustrasi AI (Freepik)

JawaPos.com - Perkembangan artificial intelligence (AI) diperkirakan bakal mengubah cara berbagai profesi bekerja. Mulai dari bidang medis, hukum, teknik, hingga bisnis akan menghadapi perubahan seiring semakin luasnya penggunaan teknologi kecerdasan buatan.

Di tengah perubahan tersebut, mahasiswa diingatkan untuk tidak menjadikan AI sebagai pengganti kemampuan manusia dalam mengambil keputusan. Pesan itu disampaikan dalam rangkaian hari ketiga UPH Festival 2026 pada 15 Agustus 2026 melalui sesi bertajuk ‘AI Will Change Everything. Will It Change You?’.

Sesi tersebut dibawakan oleh Niel Nielson, Senior Advisor Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH). Ia mengajak mahasiswa memahami AI sebagai teknologi yang dapat membantu berbagai pekerjaan, tetapi penggunaannya tetap membutuhkan sikap kritis, bijaksana, dan bertanggung jawab.

AI dapat menghitung, memprediksi, dan memproses data dengan sangat cepat. Namun, AI tidak dapat mengasihi, tidak dapat membedakan kebaikan dan kejahatan secara moral, serta tidak dapat berkorban bagi orang lain. AI adalah pelayan yang sangat baik, tetapi jangan pernah menjadikannya sebagai tuan atas hidup Anda,” tuturnya di Jakarta, dikutip Sabtu (29/8).

Menurutnya, kemampuan AI dalam mengolah data dan menjalankan berbagai tugas tidak serta-merta membuat teknologi tersebut memiliki kemampuan yang sama dengan manusia.

Karena itu, mahasiswa perlu tetap mempertahankan kemampuan untuk membangun relasi dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam menggunakan teknologi.

Sebelum sesi mengenai AI, ribuan mahasiswa baru, dosen, staf, dan pimpinan universitas mengikuti Founder’s 5K Run. Kegiatan lari sejauh lima kilometer mengelilingi kawasan Lippo Village itu membawa pesan Finish What You Start, yang mengajak peserta menyelesaikan sesuatu yang telah dimulai dan menjalani proses dengan tekun.

Berakhirnya UPH Festival 2026 menandai dimulainya kehidupan mahasiswa baru di lingkungan kampus. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan selama tiga hari, mereka akan menghadapi proses pembelajaran, organisasi, komunitas, kompetisi, hingga berbagai pengalaman kepemimpinan.

Editor: Bintang Pradewo
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