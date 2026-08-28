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Rian Alfianto
Jumat, 28 Agustus 2026 | 22.01 WIB

Retel Gadget Mulai Keluar dari Mal, Cara Baru Dekatkan Teknologi ke Konsumen yang Lebih Luas

Ilustrasi konsumen mencoba gagdet terbaru yang ingin mereka beli. (Rian/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi konsumen mencoba gagdet terbaru yang ingin mereka beli. (Rian/JawaPos.com)

JawaPos.com - Banyak ritel gadget memperluas kehadiran ke luar pusat perbelanjaan atau mal untuk membuat akses terhadap perangkat teknologi semakin mudah.

Langkah ini dinilai relevan di tengah konsumen yang kini semakin selektif dalam berbelanja dan membutuhkan lebih banyak pertimbangan sebelum membeli gadget.

Perubahan tersebut tidak hanya soal mencari lokasi baru.

Kehadiran toko di kawasan yang lebih dekat dengan aktivitas masyarakat memberi konsumen kesempatan untuk melihat dan mencoba perangkat secara langsung sebelum menentukan pilihan.

Selain itu, di tengah kondisi daya beli masyarakat yang juga masih fluktuatif, pendekatan ini juga menjadi cara ritel gadget menyesuaikan diri dengan perilaku konsumen.

Ketika pembelian gadget semakin dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan, harga, fitur, dan manfaat, pengalaman mencoba produk secara langsung dapat membantu konsumen mengambil keputusan dengan lebih yakin.

Memang, pusat perbelanjaan selama ini menjadi lokasi yang identik dengan gerai gadget. Namun, konsep free standing store menawarkan pendekatan berbeda dengan menghadirkan toko secara mandiri di lokasi yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi.

Model tersebut membuat konsumen tidak harus secara khusus pergi ke mal hanya untuk melihat atau mencoba sebuah perangkat.

Bagi calon pembeli, kehadiran toko di luar mal dapat menjadi pilihan ketika mereka ingin membandingkan beberapa perangkat secara langsung.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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