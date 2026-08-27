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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 27 Agustus 2026 | 23.38 WIB

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

Prediksi Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027. Fulham incar kemenangan untuk bangkit usai kalah dari Chelsea dan hadapi AFC Wimbledon. Fulham memburu kemenangan saat menjamu AFC Wimbledon pada putaran kedua EFL Cup 2026/2027 di Craven Cottage. (Fulham) - Image

Prediksi Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027. Fulham incar kemenangan untuk bangkit usai kalah dari Chelsea dan hadapi AFC Wimbledon. Fulham memburu kemenangan saat menjamu AFC Wimbledon pada putaran kedua EFL Cup 2026/2027 di Craven Cottage. (Fulham)

JawaPos.com — Fulham memburu kemenangan saat menjamu AFC Wimbledon pada putaran kedua EFL Cup 2026/2027 di Craven Cottage, Jumat (28/8/2026) pukul 02.00 WIB, demi bangkit setelah kalah 2-3 dari Chelsea pada laga pembuka Premier League.

Alvaro Arbeloa diprediksi merotasi skuad, tetapi Fulham tetap punya kualitas serangan untuk mengatasi tamunya yang belum mencetak gol di League One musim ini.

Fulham datang ke pertandingan ini dengan modal hasil pahit dari Chelsea.

Kekalahan 2-3 tersebut memperlihatkan dua sisi berbeda permainan The Cottagers karena mereka mampu menciptakan 14 tembakan dengan enam mengarah ke gawang, tetapi rapuh di lini belakang ketika Chelsea mencetak tiga gol dalam 49 menit pertama.

Bagi Arbeloa, duel melawan AFC Wimbledon menjadi kesempatan untuk merespons masalah tersebut sekaligus memberi menit bermain kepada pemain yang sebelumnya belum menjadi pilihan utama.

Jadwal padat membuat rotasi menjadi masuk akal karena Fulham juga akan menghadapi Sunderland pada Minggu, sehingga menjaga kebugaran pemain inti menjadi salah satu pertimbangan penting.

Fulham Ingin Menjawab Keraguan di Lini Belakang

Fulham diprediksi tampil dengan komposisi berbeda dibanding laga melawan Chelsea, termasuk memberikan kesempatan kepada Kenny Tete, Ryan Sessegnon, Luc De Fougerolles, Shea Charles, Harrison Reed, Emile Smith Rowe, Kevin, dan Rodrigo Muniz.

Joachim Andersen juga kembali tersedia setelah absen ketika menghadapi Chelsea karena menjalani skorsing.

Perubahan besar tidak otomatis membuat Fulham kehilangan keunggulan kualitas.

Muniz diperkirakan menjadi tumpuan di depan, sementara Smith Rowe bisa memberikan kreativitas dari lini kedua, dengan Charles dan Reed bertugas menjaga keseimbangan permainan di tengah.

Editor: Hendra
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