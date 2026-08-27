Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

Prediksi Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027. Fulham incar kemenangan untuk bangkit usai kalah dari Chelsea dan hadapi AFC Wimbledon. Fulham memburu kemenangan saat menjamu AFC Wimbledon pada putaran kedua EFL Cup 2026/2027 di Craven Cottage. (Fulham)
JawaPos.com — Fulham memburu kemenangan saat menjamu AFC Wimbledon pada putaran kedua EFL Cup 2026/2027 di Craven Cottage, Jumat (28/8/2026) pukul 02.00 WIB, demi bangkit setelah kalah 2-3 dari Chelsea pada laga pembuka Premier League.
Alvaro Arbeloa diprediksi merotasi skuad, tetapi Fulham tetap punya kualitas serangan untuk mengatasi tamunya yang belum mencetak gol di League One musim ini.
Fulham datang ke pertandingan ini dengan modal hasil pahit dari Chelsea.
Kekalahan 2-3 tersebut memperlihatkan dua sisi berbeda permainan The Cottagers karena mereka mampu menciptakan 14 tembakan dengan enam mengarah ke gawang, tetapi rapuh di lini belakang ketika Chelsea mencetak tiga gol dalam 49 menit pertama.
Bagi Arbeloa, duel melawan AFC Wimbledon menjadi kesempatan untuk merespons masalah tersebut sekaligus memberi menit bermain kepada pemain yang sebelumnya belum menjadi pilihan utama.
Jadwal padat membuat rotasi menjadi masuk akal karena Fulham juga akan menghadapi Sunderland pada Minggu, sehingga menjaga kebugaran pemain inti menjadi salah satu pertimbangan penting.
Fulham diprediksi tampil dengan komposisi berbeda dibanding laga melawan Chelsea, termasuk memberikan kesempatan kepada Kenny Tete, Ryan Sessegnon, Luc De Fougerolles, Shea Charles, Harrison Reed, Emile Smith Rowe, Kevin, dan Rodrigo Muniz.
Joachim Andersen juga kembali tersedia setelah absen ketika menghadapi Chelsea karena menjalani skorsing.
Perubahan besar tidak otomatis membuat Fulham kehilangan keunggulan kualitas.
Muniz diperkirakan menjadi tumpuan di depan, sementara Smith Rowe bisa memberikan kreativitas dari lini kedua, dengan Charles dan Reed bertugas menjaga keseimbangan permainan di tengah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa