Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

Celta Vigo diprediksi meraih kemenangan perdana saat menghadapi Osasuna di Estadio Abanca Balaidos pada Liga Spanyol 2026/2027. (Celta Vigo)
JawaPos.com — Celta Vigo diprediksi mengalahkan Osasuna 2-1 pada laga tunda pekan pertama Liga Spanyol 2026/2027 di Estadio Abanca Balaidos, Jumat (28/8/2026) pukul 01.30 WIB.
Celta Vigo memburu kemenangan perdana musim ini di kandang setelah bermain 0-0 melawan Valencia, sementara Osasuna datang dengan target serupa setelah ditahan Levante tanpa gol.
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Celta Vigo memasuki pertandingan ini dengan modal impresif setelah menutup musim 2025/2026 sebagai penghuni posisi keenam Liga Spanyol.
Pasukan Claudio Giraldez mengoleksi 10 poin dari lima pertandingan terakhir, hanya kalah dari Real Madrid dan Rayo Vallecano dalam periode tersebut.
Pencapaian itu sekaligus menjadi posisi terbaik Celta Vigo dalam satu dekade terakhir dan mengantarkan mereka ke Liga Europa.
Os Celestes juga tidak terkalahkan dalam lima pertandingan pramusim, termasuk ketika bermain imbang 1-1 melawan Napoli.
Namun, start Celta Vigo di Liga Spanyol 2026/2027 belum sesuai harapan setelah mereka hanya bermain imbang 0-0 melawan Valencia.
Hasil tersebut sekaligus mengakhiri rangkaian 11 pertandingan beruntun ketika Celta Vigo selalu mampu mencetak setidaknya satu gol.
Bermain kembali di depan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi Celta Vigo untuk segera menemukan ketajaman.
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Jawa Pos
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