Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

Desta, Vincent dan Pandji Pragiwaksono. (YouTube Vindes)
JawaPos.com - Desta resmi mengundurkan diri dari Vindes Corp, perusahaan kreatif yang selama ini dibangunnya bersama Vincent Rompies. Kabar tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Vindes, @vindes.ig.
Meski Desta memilih hengkang, Vindes dipastikan tidak akan bubar. Ia akan tetap berkibar seraya menegaskan perusahaan akan memasuki babak baru bersama Vincent Rompies dan seluruh tim.
Dalam pengumuman tersebut, Vindes Corp menyampaikan apresiasi atas kontribusi pemilik nama lengkap Deddy Mahendra Desta selama perjalanan perusahaan. Desta sudah menjadi salah satu sosok penting yang turut membentuk sekaligus mengembangkan Vindes Corp sejak awal.
"Perjalanan Vindes Corp terbentuk atas kontribusi Deddy Mahendra Desta. Terima kasih atas waktu, energi, dan dedikasinya selama ini," tulis Vindes.
"Sebagai Creative Entertainment Powerhouse, Vindes Corp kini melangkah ke babak baru. Vindes Corp akan terus berjalan bersama Vincent Rompies dan seluruh tim (Saker) sembari menjalani proses transisi dengan penuh tanggung jawab serta tetap menjaga kepercayaan dari seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan kami," lanjutnya.
Vindes Corp juga menegaskan bahwa perubahan ini merupakan bagian dari perjalanan perusahaan menuju fase berikutnya. Meski terjadi pergantian dalam struktur, semangat untuk menghasilkan karya dan menciptakan sesuatu yang bermakna tidak akan berubah.
"Babak baru dengan semangat yang tetap sama. Berkarya dan menciptakan hal yang bermakna akan selalu menjadi bagian dari Vindes Corp," tulis Vindes.
Perjalanan Desta dan Vincent di Vindes
Vindes selama ini dikenal sebagai wadah kreatif yang lahir dari kolaborasi Desta dan Vincent Rompies. Keduanya tidak hanya dikenal sebagai presenter dan figur publik, tetapi juga memiliki rekam jejak panjang di industri kreatif Tanah Air.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti