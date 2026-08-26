Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

JawaPos.com - Desta resmi mengundurkan diri dari Vindes Corp, perusahaan kreatif yang selama ini dibangunnya bersama Vincent Rompies. Kabar tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Vindes, @vindes.ig.

Meski Desta memilih hengkang, Vindes dipastikan tidak akan bubar. Ia akan tetap berkibar seraya menegaskan perusahaan akan memasuki babak baru bersama Vincent Rompies dan seluruh tim.

Dalam pengumuman tersebut, Vindes Corp menyampaikan apresiasi atas kontribusi pemilik nama lengkap Deddy Mahendra Desta selama perjalanan perusahaan. Desta sudah menjadi salah satu sosok penting yang turut membentuk sekaligus mengembangkan Vindes Corp sejak awal.

"Perjalanan Vindes Corp terbentuk atas kontribusi Deddy Mahendra Desta. Terima kasih atas waktu, energi, dan dedikasinya selama ini," tulis Vindes.

"Sebagai Creative Entertainment Powerhouse, Vindes Corp kini melangkah ke babak baru. Vindes Corp akan terus berjalan bersama Vincent Rompies dan seluruh tim (Saker) sembari menjalani proses transisi dengan penuh tanggung jawab serta tetap menjaga kepercayaan dari seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan kami," lanjutnya.

Vindes Corp juga menegaskan bahwa perubahan ini merupakan bagian dari perjalanan perusahaan menuju fase berikutnya. Meski terjadi pergantian dalam struktur, semangat untuk menghasilkan karya dan menciptakan sesuatu yang bermakna tidak akan berubah.

"Babak baru dengan semangat yang tetap sama. Berkarya dan menciptakan hal yang bermakna akan selalu menjadi bagian dari Vindes Corp," tulis Vindes.

Perjalanan Desta dan Vincent di Vindes