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Rian Alfianto
Jumat, 24 Juli 2026 | 00.06 WIB

Hari Anak Nasional 2026: Berapa Usia Ideal Anak Punya Gadget Sendiri? Orang Tua Wajib Tahu

Ilustrasi seorang anak melihat tayangan di gadget didampingi orang tuanya. (Freepik) - Image

Ilustrasi seorang anak melihat tayangan di gadget didampingi orang tuanya. (Freepik)

JawaPos.com - Memiliki gadget pribadi kini menjadi keinginan banyak anak, bahkan sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Namun, apakah ada usia ideal bagi anak untuk memiliki ponsel atau tablet sendiri?

Dalam momentum Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli, para ahli mengingatkan bahwa keputusan memberikan gadget kepada anak tidak boleh didasarkan pada tren atau tekanan lingkungan.

Kematangan anak dan kesiapan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab justru menjadi faktor yang lebih penting.

Psikolog Klinis Anak dan Remaja Universitas Indonesia (UI), Vera Itabiliana Hadiwidjojo, mengatakan tidak ada patokan usia yang berlaku sama untuk setiap anak dalam memiliki gadget pribadi.

"Tidak ada patokan usia yang sama untuk memiliki gadget pribadi. Pertimbangannya adalah kebutuhan, kematangan, kemampuan mengikuti aturan dan keterbukaan anak kepada orang tua," ujar Vera.

Kesiapan Anak Lebih Penting daripada Faktor Usia

Menurut Vera, orang tua perlu melihat apakah anak benar-benar mampu mengendalikan penggunaan gadget sebelum memutuskan memberikannya perangkat pribadi.

Ia menjelaskan, anak dapat dikatakan siap apabila mampu berhenti menggunakan gadget ketika waktu yang disepakati telah habis. Selain itu, anak juga harus mampu menjaga perangkat yang dimiliki dan berani bercerita kepada orang tua apabila menemukan konten atau percakapan yang membuatnya tidak nyaman.

"Anak dapat dikatakan siap jika dia mampu berhenti saat waktunya selesai, menjaga barang dan melapor ketika menemukan konten atau percakapan yang membuatnya tidak nyaman," jelasnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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