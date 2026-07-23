Hari Anak Nasional 2026: Anak Perlu Gadget atau Tidak? Psikolog Anak-Pengamat Pendidikan Ungkap Hal yang Harus Dipahami Orang Tua

JawaPos.com - Pertanyaan mengenai perlu tidaknya anak memiliki gadget turut mengemuka dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, banyak orang tua dihadapkan pada dilema antara memberikan akses teknologi sejak dini atau membatasi penggunaannya demi menjaga tumbuh kembang anak.

Psikolog Klinis Anak dan Remaja Universitas Indonesia (UI), Vera Itabiliana Hadiwidjojo, menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada gadget itu sendiri, melainkan bagaimana teknologi digunakan dan dikendalikan dalam kehidupan anak.

Menurut Vera, tantangan terbesar yang dihadapi anak saat ini adalah derasnya paparan informasi dan stimulasi digital yang datang tanpa batas. Sementara itu, kemampuan anak untuk menyaring informasi maupun mengendalikan diri masih belum berkembang secara optimal.

"Tantangan terbesar anak di era digital adalah paparan informasi dan stimulasi tanpa batas, sementara kemampuan menyaring informasi dan mengendalikan diri pada anak belum matang," ujar Vera dihubungi ketika JawaPos.com.

Karena itu, orang tua perlu memastikan teknologi tidak mengambil alih kebutuhan dasar yang sangat penting bagi proses tumbuh kembang anak. Mulai dari waktu tidur yang cukup, aktivitas fisik, belajar, bermain secara langsung, hingga berinteraksi dengan keluarga dan teman sebaya.