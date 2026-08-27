Layanan Pemendek Link Lokal kembali Unjuk Gigi, Makin Pede Bersaing dengan Pemain Asing

JawaPos.com - Layanan untuk mengubah alamat situs yang panjang menjadi tautan singkat kini semakin populer dan tak hanya digunakan untuk membagikan link di media sosial.

Perkembangannya telah merambah pengelolaan identitas digital, microsite, analitik hingga transaksi produk digital. Di tengah dominasi layanan asing, salah satu pemain lokal Indonesia kembali memperkuat posisinya dengan menghadirkan aplikasi Android yang diperbarui.

Platform tersebut adalah s.id, yang resmi meluncurkan kembali aplikasi s.id Mobile. Pembaruan ini memungkinkan pengguna mengelola tautan pendek, microsite, analytics, QR Code hingga fitur toko produk digital langsung dari ponsel.

Langkah tersebut menjadi upaya s.id memperluas fungsi layanan pemendek link sekaligus memperkuat eksistensi platform lokal di tengah persaingan dengan berbagai pemain global yang lebih dulu dikenal pengguna internet.

Secara sederhana, layanan pemendek link bekerja dengan mengubah alamat situs yang panjang menjadi URL yang lebih ringkas. Tautan seperti ini lebih mudah dibagikan melalui media sosial, pesan instan, materi promosi maupun berbagai kanal digital lainnya.

Namun, kebutuhan pengguna kini tidak berhenti pada membuat link menjadi lebih pendek. Kreator, UMKM, individu hingga organisasi membutuhkan satu tempat untuk mengelola berbagai aset digital sekaligus melihat seberapa efektif tautan tersebut digunakan.

Perubahan kebutuhan inilah yang coba dijawab melalui pembaruan s.id Mobile.

CEO s.id Dimaz Maulana mengatakan, mobilitas pengguna menjadi salah satu alasan utama pengembangan kembali aplikasi tersebut.