Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

Rapid Vienna dan Hearts kembali bertemu pada leg kedua playoff Liga Konferensi Eropa 2026/2027 di Allianz Stadion. (Hearts)
JawaPos.com - Rapid Vienna dan Hearts bermain 2-2 pada leg pertama play off Liga Konferensi Eropa 2026/2027 di Skotlandia, sehingga duel penentuan di Allianz Stadion, Austria, Rabu (26/8) pukul 23.45 WIB menjadi laga hidup mati menuju league phase.
Rapid Vienna membawa keuntungan bermain di kandang, tetapi Hearts datang dengan kepercayaan diri setelah menunjukkan permainan lebih mengancam pada pertemuan pertama.
Rapid Vienna datang ke leg kedua dengan catatan impresif setelah memenangi delapan dari sembilan pertandingan kompetitif awal musim 2026/2027.
Satu-satunya hasil imbang terjadi ketika mereka bermain 2-2 melawan Hearts pada leg pertama, sekaligus mengakhiri start sempurna tim asuhan Johannes Thorup.
Perjalanan Rapid Vienna menuju playoff Liga Konferensi Eropa juga cukup meyakinkan karena mereka menyingkirkan Santa Coloma dengan agregat 9-3 dan Paide Linnameeskond dengan agregat 6-1.
Sebelumnya, Rapid Vienna memastikan tiket kualifikasi setelah mengalahkan SV Ried dengan agregat 4-2 dalam playoff Liga Europa pada akhir musim Bundesliga Austria 2025/2026.
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Rapid Vienna bahkan menjalani pramusim tanpa kekalahan setelah meraih empat kemenangan dan dua hasil imbang dari enam pertandingan.
Konsistensi itu berlanjut ketika kompetisi resmi dimulai, dengan Rapid Vienna mencatat lima kemenangan beruntun sebelum bermain imbang melawan Hearts.
Thorup tentu tidak ingin momentum tersebut terhenti di pertandingan paling penting.
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Jawa Pos
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