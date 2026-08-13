Hari Ini! Jadwal dan Link Live Streaming Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026

Bali United FC menghadapi Sabah FC pada Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (13/8/2026). (Bali United)
JawaPos.com — Bali United FC menghadapi Sabah FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (13/8/2026) pukul 19.00 WIB dalam Dewata Challenge Series 2026.
Laga ini menjadi ujian penting bagi Serdadu Tridatu untuk mematangkan komposisi skuad sekaligus mengukur perkembangan permainan sebelum menghadapi Persib Bandung.
Pertandingan Bali United FC melawan Sabah FC dijadwalkan berlangsung Kamis (13/8/2026) malam dengan kick-off pukul 19.00 WIB di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.
Duel tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series 2026 yang digunakan Bali United FC sebagai persiapan menuju kompetisi Super League 2026/2027.
Pertandingan Bali United FC kontra Sabah FC dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar dan live streaming Vidio.
Laga ini menjadi kesempatan bagi Johnny Jansen untuk melihat perkembangan anak asuhnya sekaligus menentukan komposisi permainan yang paling sesuai dengan kebutuhan tim.
Bali United FC sebelumnya sudah menjalani sejumlah agenda uji coba melawan Timnas Indonesia dan Visakha FC.
Kini, Sabah FC menjadi lawan berikutnya sebelum Serdadu Tridatu kembali berhadapan dengan Persib Bandung pada Selasa (18/8/2026).
Pelatih Bali United FC Johnny Jansen menegaskan kemenangan tetap menjadi target saat menghadapi Sabah FC, tetapi perkembangan permainan tim menjadi prioritas utama selama pramusim.
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Pelatih asal Belanda berusia 51 tahun itu ingin setiap pertandingan membantu skuad menemukan komposisi yang tepat sekaligus memberi kesempatan kepada pemain muda untuk mendapatkan menit bermain.
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