Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!

Lyon dan Fenerbahce akan menentukan tiket ke fase berikutnya Liga Champions 2026/2027 pada leg kedua playoff di Prancis. (Lyon)
JawaPos.com - Lyon dan Fenerbahce akan kembali bertarung pada leg kedua playoff Liga Champions 2026/2027 di Prancis, Kamis (27/8) pukul 02.00 WIB, dengan skor agregat masih 1-1 setelah pertemuan pertama di Istanbul.
Lyon hanya membutuhkan kemenangan untuk memastikan tiket ke fase liga, sedangkan Fenerbahce wajib menang jika ingin menghindari turun ke Liga Europa.
Lyon berada dalam posisi cukup menguntungkan setelah mampu membawa pulang hasil imbang dari markas Fenerbahce pada leg pertama.
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Lois Openda sempat membawa Lyon unggul sebelum Fenerbahce membalas, sehingga duel penentuan di Prancis akan berlangsung dengan agregat sama kuat 1-1.
Paulo Fonseca menjadi salah satu faktor penting di balik kebangkitan Lyon dalam beberapa bulan terakhir.
Mantan pelatih Shakhtar Donetsk dan Roma itu membawa Lyon finis di posisi keempat Ligue 1 musim lalu serta mencapai babak 16 besar Liga Europa sebelum mengantar tim melewati Sparta Prague pada kualifikasi musim ini.
Lyon sempat tertinggal setelah kalah pada leg pertama kontra Sparta Prague, tetapi mampu bangkit dengan kemenangan 3-0 di kandang.
Hasil tersebut kemudian dilanjutkan dengan kemenangan 2-0 atas Toulouse pada pertandingan pembuka Ligue 1, memperlihatkan ketangguhan Lyon ketika tampil di depan pendukung sendiri.
Secara historis, Lyon juga memiliki catatan positif di kualifikasi Liga Champions.
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