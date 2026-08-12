Jangan Ketinggalan! Jadwal dan Link Live Streaming PSG vs Aston Villa di Piala Super Eropa 2026

JawaPos.com — Paris Saint-Germain (PSG) menghadapi Aston Villa dalam Piala Super Eropa 2026 di Stadion Red Bull Arena, Kamis (13/8/2026) pukul 02.00 WIB.

Duel antara juara Liga Champions dan Liga Europa tersebut bisa disaksikan secara langsung melalui Vidio.com, dengan PSG memburu trofi sekaligus melanjutkan dominasi Eropa.

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PSG Ingin Pertahankan Trofi Piala Super Eropa PSG datang ke Piala Super Eropa 2026 dengan status juara Liga Champions 2025/2026 setelah menundukkan Arsenal di partai final.

Les Parisiens mengamankan gelar melalui drama adu penalti setelah pertandingan berakhir 1-1 dalam waktu normal, sebelum menang dengan skor 4-3 dalam tos-tosan.

Kesuksesan tersebut membuat PSG kembali menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa yang patut diperhitungkan.

Kini, tim asuhan Luis Enrique berkesempatan menambah koleksi trofi dengan menghadapi Aston Villa yang berstatus kampiun Liga Europa.

Pertandingan ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi PSG karena persiapan menuju musim baru tidak berjalan dalam kondisi ideal.

Sejumlah pemain baru kembali menjalani latihan setelah tampil di Piala Dunia 2026 sehingga kondisi kebugaran skuad belum sepenuhnya berada pada level terbaik.