Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!

Selebrasi pemain Hearts saat imbang kontra Rapid Wien di leg pertama play-off Liga Konferensi Eropa. (Instagram/@heartofmidlothianfc)
JawaPos.com - Rapid Wien akan menjamu Hearts pada leg kedua play-off Liga Konferensi Eropa 2026/2027. Skuad The Jambos -julukan Hearts- diprediksi akan mengunci kemenangan dalam laga tersebut, sekaligus mengamankan tiket ke putaran final.
Pertandingan tersebut digelar di Stadion Allianz, Wina, Austria, Rabu (26/8/2026). Sesuai jadwal, kick-off duel Rapid Wien kontra Hearts akan berlangsung pukul 23.45 WIB.
Laga ini menjadi laga pamungkas bagi kedua kesebelasan. Kemenangan menjadi hal yang wajib diraih Rapid Wina dan Hearts setelah bermain imbang 2-2 pada leg pertama di Tynecastle Park, Skotlandia, Jumat (21/8).
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Rapid Wien memiliki catatan yang sangat impresif. Bayangkan saja, tim berjuluk Hutteldorfer itu belum menelan kekalahan di 16 pertandingan terakhir yang mereka mainkan.
Dari 16 pertandingan tersebut, Rapid Wien mencatatkan 13 kemenangan dan tiga laga lainnya berakhir imbang, termasuk saat ditahan Hearts pekan lalu. Tim polesan Johannes Hoff Thorup diketahui terakhir kali menelan kekalahan dari Ried dengan skor 1-2 pada 23 Mei 2026.
Perjalanan Rapid Wien di kompetisi domestik atau Bundesliga Austria juga sangat impresif. Mereka mencatat tiga kemenangan di tiga pekan awal. Hasil tersebut membuat Hutteldorfer kini memuncaki papan klasemen sementara dengan koleksi sembilan poin.
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Sementara, dari kubu Hearts, mereka mencatatkan hasil yang tidak konsisten jelang bertandang ke markas Rapid Wien. Dalam lima laga terakhirnya, mereka mencatat dua kemenangan, dua imbang, dan satu kekalahan.
Performa pasukan Wouter Vrancken di kompetisi domestik juga belum konsisten. Hearts mencatat satu kemenangan dan satu kekalahan dari dua laga yang telah dimainkan. The Jambos pun kini menghuni peringkat kelima dengan tiga poin pada tabel klasemen sementara Liga Skotlandia.
Jika menilik statistik, Rapid Wien tentu lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan dalam laga krusial besok. Apalagi, mereka bermain di depan ribuan pendukungnya sendiri, yang dipastikan bakal melecut semangat para pemain.
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