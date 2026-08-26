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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 26 Agustus 2026 | 17.08 WIB

Gratis! Jadwal dan Link Live Streaming Vietnam vs Thailand di Leg 2 Final Piala AFF 2026

Vietnam menjamu Thailand pada leg kedua final Piala AFF 2026 di Stadion My Dinh, Hanoi, Rabu (26/8). (Asean United) - Image

Vietnam menjamu Thailand pada leg kedua final Piala AFF 2026 di Stadion My Dinh, Hanoi, Rabu (26/8). (Asean United)

JawaPos.com - Vietnam berada di ambang juara Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 pada leg pertama di Stadion Rajamangala, Bangkok, Sabtu (22/8).

Kini, The Golden Star Warriors menjamu Thailand di Stadion My Dinh, Hanoi, Rabu (26/8/2026) pukul 20.00 WIB, dengan keunggulan dua gol sebagai modal penting.

Vietnam Punya Keunggulan Dua Gol

Vietnam datang ke leg kedua final Piala AFF 2026 dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang 2-0 atas Thailand di Bangkok.

Hasil tersebut membuat The Golden Star Warriors memiliki keuntungan besar karena pertandingan penentuan kini berlangsung di hadapan pendukung sendiri di Stadion My Dinh.

Pertandingan leg pertama sebenarnya berjalan ketat sepanjang babak pertama.

Kedua tim gagal mencetak gol hingga turun minum sebelum Vietnam mengubah jalannya laga pada babak kedua melalui dua pemain pengganti, Nguyen Hai Long dan Nguyen Quang Hai.

Nguyen Hai Long menjadi pembuka keunggulan Vietnam sebelum Nguyen Quang Hai menggandakan skor.

Dua gol tersebut menjadi pembeda dalam duel dua kekuatan terbesar Asia Tenggara sekaligus membuat Vietnam hanya membutuhkan hasil yang menguntungkan pada leg kedua untuk mengangkat trofi.

Keunggulan 2-0 juga membuat Thailand berada dalam posisi sulit. Tim Gajah Perang harus mencetak gol sebanyak mungkin di Hanoi untuk membalikkan keadaan dan merebut gelar Piala AFF 2026 dari tangan Vietnam.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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