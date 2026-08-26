Gratis! Jadwal dan Link Live Streaming Vietnam vs Thailand di Leg 2 Final Piala AFF 2026

Vietnam menjamu Thailand pada leg kedua final Piala AFF 2026 di Stadion My Dinh, Hanoi, Rabu (26/8). (Asean United)
JawaPos.com - Vietnam berada di ambang juara Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 pada leg pertama di Stadion Rajamangala, Bangkok, Sabtu (22/8).
Kini, The Golden Star Warriors menjamu Thailand di Stadion My Dinh, Hanoi, Rabu (26/8/2026) pukul 20.00 WIB, dengan keunggulan dua gol sebagai modal penting.
Vietnam datang ke leg kedua final Piala AFF 2026 dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang 2-0 atas Thailand di Bangkok.
Hasil tersebut membuat The Golden Star Warriors memiliki keuntungan besar karena pertandingan penentuan kini berlangsung di hadapan pendukung sendiri di Stadion My Dinh.
Pertandingan leg pertama sebenarnya berjalan ketat sepanjang babak pertama.
Kedua tim gagal mencetak gol hingga turun minum sebelum Vietnam mengubah jalannya laga pada babak kedua melalui dua pemain pengganti, Nguyen Hai Long dan Nguyen Quang Hai.
Baca Juga:Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Nguyen Hai Long menjadi pembuka keunggulan Vietnam sebelum Nguyen Quang Hai menggandakan skor.
Dua gol tersebut menjadi pembeda dalam duel dua kekuatan terbesar Asia Tenggara sekaligus membuat Vietnam hanya membutuhkan hasil yang menguntungkan pada leg kedua untuk mengangkat trofi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti