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Rian Alfianto
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 20.55 WIB

Developerday 2026 Bidik Talenta Digital, 18 Tim Siap Unjuk Karya

Ilustrasi developerday 2026 bidik inovasi lokal di bidang teknologi. (Istimewa) - Image

Ilustrasi developerday 2026 bidik inovasi lokal di bidang teknologi. (Istimewa)

JawaPos.com - Developerday 2026 kembali digelar menemukan dan mempertemukan talenta digital Indonesia dengan industri serta calon investor.

Memasuki penyelenggaraan kedua, ajang ini juga diarahkan menjadi pijakan bagi pengembang lokal untuk membawa karya mereka ke kompetisi teknologi tingkat global.

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) kembali menggandeng Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) dan Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia (Aspiluki) dalam penyelenggaraan developerday 2026.

Kolaborasi tersebut diperkuat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada 27 Juli 2026.

Bagi pengembang dan pelaku industri teknologi, developerday diklaim tidak sekadar menjadi ajang kompetisi.

Kegiatan ini dirancang sebagai ruang untuk menemukan talenta, mengembangkan ide dan produk teknologi, sekaligus membuka akses kepada komunitas, industri, hingga calon investor.

Ketua Pandi Isnawan berharap developerday dapat berkembang menjadi salah satu kegiatan teknologi unggulan di Indonesia.

“Kami ingin menjadikan developerday sebagai event ikonik dan rujukan bagi para pengembang lokal, sekaligus menjadi ruang yang mempertemukan developer dengan calon investor,” ujar Isnawan di Jakarta.

Rangkaian developerday 2026 sendiri telah memasuki tahap pendaftaran yang berlangsung mulai 14 Agustus hingga 14 Oktober 2026. Setelah pendaftaran ditutup, proposal peserta akan diseleksi pada 15-18 Oktober 2026.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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