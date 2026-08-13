Disperindag Jatim Luncurkan Dashboard JATIM MELESAT, Perkuat Ekosistem Ekspor Berbasis Digital

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur resmi meluncurkan Dashboard JATIM MELESAT (Menembus Pasar Global, Layanan Ekspor Terintegrasi, Standardisasi Mutu Dunia) sebagai inovasi layanan digital untuk memperkuat tata kelola perdagangan luar negeri. (Istimewa).
JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur resmi meluncurkan Dashboard JATIM MELESAT (Menembus Pasar Global, Layanan Ekspor Terintegrasi, Standardisasi Mutu Dunia) sebagai inovasi layanan digital untuk memperkuat tata kelola perdagangan luar negeri sekaligus mempercepat pengembangan ekosistem ekspor Jawa Timur yang terintegrasi, adaptif, dan berdaya saing global.
Dashboard JATIM MELESAT dirancang sebagai platform layanan ekspor terpadu yang mengintegrasikan berbagai informasi dan layanan strategis, mulai dari pemantauan kinerja ekspor Jawa Timur, data komoditas dan negara tujuan ekspor, layanan perdagangan luar negeri, fasilitasi sertifikasi produk, business matching dan misi dagang, intelijen pasar, publikasi kisah sukses pelaku usaha, hingga layanan konsultasi ekspor berbasis digital.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Iwan mengatakan, Dashboard JATIM MELESAT menjadi wadah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem ekspor Jawa Timur.
“Dashboard ini menjadi media kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem ekspor Jawa Timur yang terintegrasi, inovatif, dan berdaya saing global” ujar Iwan.
Menurut Iwan, inovasi tersebut lahir sebagai respons terhadap berbagai tantangan perdagangan internasional yang semakin dinamis, mulai dari masih terfragmentasinya layanan ekspor, keterbatasan akses informasi pasar global, hingga kebutuhan peningkatan daya saing produk industri Jawa Timur di pasar internasional.
Melalui Dashboard JATIM MELESAT, seluruh layanan dan informasi strategis terkait ekspor diharapkan dapat diakses secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku usaha sekaligus mempercepat peningkatan kinerja ekspor daerah.
"Melalui JATIM MELESAT kami ingin menghadirkan tata kelola perdagangan luar negeri yang lebih terintegrasi sehingga seluruh pemangku kepentingan memiliki satu ekosistem layanan yang saling terhubung. Dengan demikian, pelayanan kepada pelaku usaha menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu mendorong peningkatan ekspor Jawa Timur," ujar Iwan.
Peluncuran Dashboard JATIM MELESAT dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Kementerian Perdagangan, Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, lembaga pembiayaan, perbankan, asosiasi dunia usaha, serta mitra strategis lainnya sebagai bentuk penguatan sinergi dalam mendukung peningkatan ekspor Jawa Timur.
Melalui inovasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur optimistis koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan akan semakin efektif sehingga mampu memperluas akses pasar, khususnya ke pasar ekspor nontradisional, meningkatkan kualitas layanan perdagangan luar negeri, serta memperkuat daya saing produk unggulan Jawa Timur di pasar global.
Iwan menegaskan, Dashboard JATIM MELESAT merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendorong transformasi digital sektor perdagangan sekaligus memperkuat posisi Jawa Timur sebagai salah satu motor penggerak ekspor nasional.
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