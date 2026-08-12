Era Baru Pembayaran Digital, Visa Indonesia Ungkap Tren Transaksi Tanpa Proses Manual

Ilustrasi pembayaran digital. (Istimewa)
JawaPos.com - Perkembangan pembayaran digital di Indonesia kini tak lagi sekadar mengubah transaksi tunai menjadi nontunai melainkan mengarah pada pengalaman transaksi yang semakin terintegrasi, mudah, dan minim proses manual.
Director and Commercial Solutions Lead Visa Indonesia, Gede Widhi, mengatakan pembayaran digital ke depan akan semakin menyatu dengan seluruh perjalanan atau journey konsumen.
Menurutnya, saat ini pembayaran tidak lagi dipandang sebagai proses yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari pengalaman konsumen ketika menggunakan suatu layanan.
“Tren yang berkesinambungan ke depannya adalah bagaimana pembayaran digital itu menjadi seamless dan embedded di masing-masing journey ataupun experience dari nasabah ataupun konsumen,” ujar Gede dalam UOB Media Editors Circle 2026, Jakarta, Rabu (12/8).
Gede mengatakan, Gede, perubahan tersebut merupakan perkembangan lanjutan setelah masyarakat semakin terbiasa menggunakan pembayaran digital. Adopsi QRIS dan penggunaan telepon seluler untuk transaksi membuat pembayaran nontunai semakin umum digunakan.
Namun, pengalaman pembayaran masih dapat dibuat lebih terintegrasi. Salah satunya dengan menghilangkan tahapan manual yang membuat perjalanan konsumen terputus.
“Kita tidak melihat pembayaran itu sebagai proses lepasan. Kita melihat itu menjadi satu kesatuan dalam experience mereka melakukan sesuatu. Contoh kalau saya dulu ya mau perpanjang SIM lah misalnya, atau melakukan pembayaran sesuatu ya terkait dengan government,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya tahapan yang terputus dalam perjalanan konsumen meskipun pembayaran sudah menggunakan kanal digital.
"Meskipun itu dibilang pembayaran digital yang menggunakan ATM atau mobile banking, tapi masih ada step yang terputus di situ di mana konsumen harus melakukan sebuah aksi manual," ungkapnya.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan