Starfindo Siapkan Strategi Perkuat Startup Industri, Bidik Investasi hingga Pasar Global

JawaPos.com - Asosiasi Startup for Industry Indonesia (Starfindo) siapkan berbagai agenda untuk perkuat ekosistem startup industri, organisasi ini fokus pada perluasan akses pendanaan dan percepatan hilirisasi inovasi.

Starfindo juga menyasar peluang bagi startup Indonesia masuk ke pasar internasional. Fokus ini adalah bagian dari arah kepengurusan Starfindo 2026-2029 di bawah Maulana Wiga.

Maulana resmi dilantik sebagai Ketua Umum Starfindo oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Ia terpilih melalui pemilihan pada 7 Juli 2026.

Dalam kepemimpinan barunya, Maulana ingin dorong peningkatan kapasitas dan daya saing startup. Kerja sama dengan berbagai pihak akan ditingkatkan untuk mencapai tujuan tersebut.

"Saya diarahkan untuk memperkuat posisi startup Indonesia di tengah perubahan dunia yang semakin cepat. Amanah ini bukan sekadar kemenangan dalam sebuah pemilihan, melainkan tanggung jawab untuk membawa startup industri Indonesia naik kelas," ujar Maulana dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (12/8).

Menurut Maulana, pendanaan dan akses pasar masih jadi tantangan besar. Oleh sebab itu, Starfindo akan mempertemukan startup dengan investor serta perusahaan industri untuk buka peluang kemitraan.

Kerja sama ini diharapkan percepat pemanfaatan dan komersialisasi inovasi startup. Teknologi yang dikembangkan tidak hanya berhenti di tahap riset tapi bisa diterapkan nyata di sektor industri.

Starfindo juga siapkan langkah perluas jejaring internasional. Kolaborasi dengan mitra luar negeri diharapkan bantu startup masuk ke rantai pasok global.

Penggunaan teknologi di industri dalam negeri juga akan diperluas melalui kolaborasi tersebut. Maulana menyebut pula memperkuat hubungan antara startup, dunia usaha, pemerintah, dan investor.