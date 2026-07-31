JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 Apresiasi Inovasi Lintas Sektor, Puluhan Perusahaan dan Institusi Sabet Penghargaan

JawaPos.com – JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 menjadi ajang apresiasi bagi perusahaan, institusi, dan organisasi yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi digital, tata kelola adaptif, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penghargaan diberikan kepada para pemenang dalam dua sesi penganugerahan yang mencakup 30 kategori dari berbagai sektor industri.

Sejumlah kategori yang diberikan antara lain Top Digital Application Banking, Top Digital Application Automotive, Top Digital Application Public Service, Top Sustainability Communication, hingga sejumlah penghargaan khusus dari JawaPos.com. Para penerima penghargaan dinilai berdasarkan hasil survei independen yang disusun melalui kolaborasi JawaPos.com dan Infovesta.

Direktur Group Hubungan Luar Negeri Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Ramadian Moetomo, mengatakan ajang penghargaan seperti JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 penting karena memberikan umpan balik (feedback) kepada berbagai lembaga, termasuk institusi pemerintah.

"Saya rasa acara seperti ini perlu karena ini merupakan semacam feedback kepada lembaga-lembaga, termasuk juga lembaga seperti kami di LPS, lembaga pemerintah,” ujar Ramadian pada ajang JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 yang digelar di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Kamis (30/7).

Head Communication Department BTN, Rakhmat Baihaqi, menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan yang diterima bale by BTN menjadi motivasi bagi perseroan untuk terus meningkatkan kualitas layanan digital melalui inovasi yang semakin canggih.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada JawaPos.com yang telah memberikan apresiasi kepada industri perbankan. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi BTN untuk terus menghadirkan inovasi yang memberikan kemudahan bagi nasabah.

"Pertama-tama saya terima kasih kepada Jawapos.com yang telah membuat industri di BTN untuk memotivasi kami untuk bekerja lebih bagus lagi, memberikan inovasi yang bagus lagi, yang canggih lagi sehingga memudahkan layanan di BTN,” ungkapnya.

Direktur IT, Digital, dan Operations Bank Jatim, Dodit Wiweko Probojakti, menyampaikan apresiasi kepada JawaPos.com atas penyelenggaraan ajang penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan yang diberikan diyakini telah melalui proses riset dan survei yang kredibel.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada JawaPos.com, termasuk Jawa Pos di dalamnya, atas awards yang diberikan dalam event Digital Excellence Awards 2026. Kami yakin pemberian awards ini sudah didasari atas research dan survey yang baik,” ujar Dodit