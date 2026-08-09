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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 9 Agustus 2026 | 15.14 WIB

Jadwal Moto3 Inggris 2026 dan Link Live Streaming! Veda Ega Pratama Start P16 di Silverstone

Veda Ega Pratama memulai Moto3 Inggris 2026 dari posisi ke-16 di Sirkuit Silverstone setelah hasil kualifikasi kurang maksimal. (Instagram/@teamvedaofficial) - Image

Veda Ega Pratama memulai Moto3 Inggris 2026 dari posisi ke-16 di Sirkuit Silverstone setelah hasil kualifikasi kurang maksimal. (Instagram/@teamvedaofficial)

JawaPos.com — Moto3 Inggris 2026 akan berlangsung di Sirkuit Silverstone, Minggu (9/8/2026) pukul 20.30 WIB, dengan pembalap Indonesia Veda Ega Pratama memulai balapan dari posisi ke-16.

Rider Honda Team Asia itu harus bekerja keras mengejar posisi depan setelah hasil kualifikasi yang kurang maksimal.

Veda Ega Pratama sebenarnya datang ke Moto3 Inggris 2026 dengan modal performa cukup menjanjikan sepanjang sesi latihan.

Dia mampu menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama sebelum kemudian menembus tiga besar pada sesi practice di Sirkuit Silverstone.

Namun, performa tersebut gagal diteruskan ketika memasuki sesi kualifikasi.

Veda Ega Pratama harus puas berada di posisi ke-16 dengan catatan waktu 2 menit 10,910 detik atau terpaut 1,784 detik dari Scott Ogden yang merebut pole position.

Veda Ega Pratama Terpuruk di Kualifikasi Moto3 Inggris 2026

Posisi ke-16 membuat Veda Ega Pratama menghadapi pekerjaan berat dalam balapan utama Moto3 Inggris 2026.

Situasi tersebut terjadi setelah pembalap Honda Team Asia itu salah menerapkan strategi ketika menjalani persaingan kualifikasi di Silverstone.

Padahal, Veda Ega Pratama memperlihatkan kecepatan kompetitif sebelum kualifikasi.

Editor: Edi Yulianto
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