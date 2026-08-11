Jadwal dan Link Live Streaming PSG vs Aston Villa di Piala Super Eropa 2026

JawaPos.com — Paris Saint-Germain (PSG) menghadapi Aston Villa pada Piala Super Eropa 2026 di Red Bull Arena, Salzburg, Austria, Kamis (13/8/2026) pukul 02.00 WIB, dalam duel juara Liga Champions dan Europa League yang memperebutkan trofi UEFA.

Pertandingan ini disiarkan live streaming eksklusif melalui Vidio dan beIN Sports.

PSG datang dengan status juara Liga Champions musim lalu setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti.

Sementara itu, Aston Villa berhak tampil di Piala Super Eropa setelah menjadi kampiun Europa League dengan kemenangan 3-0 atas Freiburg.

Pertemuan PSG dan Aston Villa menjadi salah satu laga yang paling ditunggu karena kedua tim sama-sama memiliki pengalaman menjuarai kompetisi antarklub Eropa.

Selain itu, keduanya juga memiliki catatan tersendiri dalam sejarah Piala Super Eropa.

Kapan PSG vs Aston Villa dimainkan? PSG vs Aston Villa dijadwalkan berlangsung di Red Bull Arena, Salzburg, Austria, pada Rabu (12/8/2026) waktu setempat. Bagi penonton di Indonesia, laga tersebut digelar pada Kamis (13/8/2026) dini hari mulai pukul 02.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi edisi ke-51 Piala Super Eropa. Kompetisi tersebut mempertemukan juara Liga Champions dengan kampiun Europa League dalam satu pertandingan untuk menentukan pemilik trofi pembuka musim Eropa.