Jarang Diketahui, 7 Fitur Android Ini Ternyata Berguna Banget dan Wajib Kamu Coba

JawaPos.com - Android bukan sekadar sistem operasi untuk menjalankan aplikasi, bermain game, atau berselancar di internet. Di balik tampilan dan fitur yang sudah umum digunakan, terdapat sejumlah fungsi yang sering luput dari perhatian pengguna, padahal bisa membuat aktivitas sehari-hari jauh lebih praktis.

Beberapa fitur tersebut bahkan tidak membutuhkan aplikasi tambahan karena sudah tersedia di banyak perangkat Android. Mulai dari berbagi koneksi hingga mengontrol perangkat dengan lebih mudah, fitur-fitur ini bisa menjadi solusi untuk berbagai kebutuhan jika kamu tahu cara menggunakannya.

Berikut tujuh fitur Android yang mungkin selama ini jarang kamu gunakan, tetapi sebenarnya cukup berguna!

1. Split Screen untuk Membuka Dua Aplikasi Sekaligus Kamu tidak harus selalu berpindah-pindah aplikasi ketika sedang mengerjakan dua aktivitas sekaligus. Android memiliki fitur Split Screen yang memungkinkan dua aplikasi tampil dalam satu layar secara bersamaan pada perangkat yang mendukungnya.

Fitur ini berguna, misalnya ketika kamu ingin menonton video sambil membaca pesan, membuka browser sambil mencatat informasi, atau menggunakan kalkulator sambil melihat angka dari aplikasi lain.

Untuk menggunakannya, buka aplikasi yang ingin dipakai, masuk ke menu aplikasi terbaru, lalu pilih opsi Split Screen jika tersedia. Setelah itu, pilih aplikasi kedua yang ingin ditampilkan pada bagian layar lainnya.

2. Guest Mode untuk Meminjamkan HP Tanpa Membuka Data Pribadi Pernah merasa khawatir ketika HP dipinjam orang lain karena ada foto, pesan, atau aplikasi pribadi yang tidak ingin mereka lihat? Pada perangkat Android tertentu, kamu bisa menggunakan Guest Mode atau mode pengguna tamu.

Fitur ini membuat lingkungan penggunaan yang terpisah sehingga orang lain dapat menggunakan HP tanpa langsung mengakses berbagai data pribadi yang ada di profil utama kamu. Setelah selesai, kamu bisa kembali ke profil utama dan data pengguna tamu dapat dihapus.