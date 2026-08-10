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Nanda Prayoga
Senin, 10 Agustus 2026 | 19.11 WIB

Storage HP Android Anda Cepat Penuh? Jangan Asal Hapus, Ini 7 Cara Amannya

Ilustrasi HP Android. (Pexels) - Image

Ilustrasi HP Android. (Pexels)

JawaPos.com - Storage HP Android yang tiba-tiba penuh bisa menjadi masalah menyebalkan. Apalagi ketika kamu ingin mengunduh aplikasi, menyimpan foto atau video, tetapi muncul notifikasi bahwa ruang penyimpanan sudah tidak mencukupi.

Kondisi tersebut tidak selalu disebabkan oleh terlalu banyak foto dan video. File sementara, cache aplikasi, dokumen yang terlupakan, hingga file hasil unduhan juga bisa diam-diam memenuhi ruang penyimpanan. Sebelum buru-buru menghapus file penting, ada beberapa cara aman yang bisa kamu coba untuk membuat storage HP kembali lega.

Berikut 7 langkah yang bisa dilakukan!

1. Bersihkan Cache Aplikasi yang Ukurannya Membengkak

Cache merupakan data sementara yang disimpan aplikasi agar proses tertentu bisa berjalan lebih cepat. Seiring waktu, ukurannya dapat bertambah, terutama pada aplikasi yang sering digunakan seperti browser, media sosial, dan layanan streaming.

Kamu bisa mengecek aplikasi yang menggunakan banyak ruang melalui Pengaturan > Aplikasi atau menu penyimpanan, tergantung merek HP. Jika cache sebuah aplikasi sudah terlalu besar, kamu dapat memilih opsi Hapus Cache.

Perlu diperhatikan, pilih Hapus Cache, bukan Hapus Data. Menghapus data dapat membuat aplikasi kembali seperti kondisi awal dan berpotensi menghapus pengaturan atau informasi yang tersimpan secara lokal.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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