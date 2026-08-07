MAIN 2026 Satukan 150 ISP Bahas AI dan Masa Depan Konektivitas Digital Indonesia

JawaPos.com - Transformasi digital dan pesatnya adopsi kecerdasan buatan (AI) membuat kebutuhan akan konektivitas internet yang cepat dan andal semakin krusial. Menjawab tantangan tersebut, PT NAP Info Lintas Nusa (Matrix) menggelar Matrix NAP Info Annual ISP Networking Event (MAIN) 2026 yang mempertemukan lebih dari 150 Internet Service Provider (ISP), perusahaan enterprise, dan mitra teknologi untuk membahas masa depan industri telekomunikasi Indonesia.

MAIN 2026 mempertemukan lebih dari 150 ISP dan pelaku industri teknologi untuk membahas AI, cloud, data center, serta penguatan konektivitas digital demi mempercepat transformasi digital Indonesia.

Merupkan forum tahunan yang menjadi wadah kolaborasi bagi penyedia layanan internet (ISP), perusahaan enterprise, mitra teknologi, hingga pemangku kepentingan industri telekomunikasi di Indonesia.

Mengusung tema "Where Connectivity Meets Intelligence", acara ini dihadiri sekitar 200 peserta yang mewakili lebih dari 150 Internet Service Provider (ISP), perusahaan enterprise, serta mitra teknologi dari berbagai daerah di Indonesia.

Matrix NAP Info Annual ISP Networking Event (MAIN) 2026 yang mempertemukan lebih dari 150 Internet Service Provider (ISP). (Istimewa)

Forum tersebut menjadi ajang berbagi wawasan mengenai perkembangan Artificial Intelligence (AI), transformasi digital, cloud computing, data center, hingga tren konektivitas yang semakin dibutuhkan oleh dunia usaha.

Pesatnya perkembangan AI dan layanan digital membuat kebutuhan terhadap jaringan internet yang cepat, stabil, dan aman semakin meningkat.

Dalam kondisi ini, peran ISP dinilai menjadi fondasi penting untuk mendukung percepatan transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari bisnis, pemerintahan, hingga layanan publik.

VP of Sales PT NAP Info Lintas Nusa (Matrix), Ilham, mengatakan MAIN 2026 tidak hanya menjadi forum diskusi teknologi, tetapi juga ruang kolaborasi bagi pelanggan, mitra, dan pelaku industri untuk membangun sinergi yang mampu memperkuat ekosistem digital nasional.