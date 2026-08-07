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Nanda Prayoga
Jumat, 7 Agustus 2026 | 16.50 WIB

Era AI Datang, Keamanan Siber Jadi Fondasi Ekonomi Digital Indonesia

Soft launching National Cybersecurity Connect (NCC) 2026 digelar PT Naganaya Indonesia Internasional bersama Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) di Jakarta, Rabu (6/8). (Nanda Prayoga/JawaPos.com) - Image

Soft launching National Cybersecurity Connect (NCC) 2026 digelar PT Naganaya Indonesia Internasional bersama Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) di Jakarta, Rabu (6/8). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang semakin masif mendorong transformasi digital di berbagai sektor. Namun, di balik peluang itu, keamanan siber dinilai menjadi fondasi utama agar pertumbuhan ekonomi digital berlangsung aman dan berkelanjutan.

Isu tersebut menjadi sorotan dalam soft launching National Cybersecurity Connect (NCC) 2026 PT Naganaya Indonesia Internasional bersama Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) di Jakarta.

Mengusung tema Securing Trust and Resilience in the Age of AI-Driven Digital Transformation, NCC 2026 dirancang sebagai forum yang mempertemukan pemerintah, industri, akademisi, asosiasi, hingga penyedia solusi keamanan siber.

Forum ini bertujuan memperkuat kesiapan Indonesia menghadapi tantangan keamanan digital di tengah pesatnya transformasi berbasis AI.

Dalam soft launching itu digelar talk show bertajuk National Cybersecurity Connect 2026 Preview: Bringing the Cybersecurity Ecosystem Together.

Diskusi menghadirkan perwakilan dari EmbedIT, Zentara, kalangan perbankan, hingga Naganaya Indonesia, membahas pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem keamanan siber nasional.

"Ancaman siber saat ini berkembang jauh lebih kompleks seiring masifnya adopsi teknologi berbasis AI. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk membangun ekosistem keamanan siber nasional yang tangguh dan terpercaya," ujar Sulistyo, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan serta Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN RI).

"Kami menyambut baik inisiatif National Cybersecurity Connect sebagai wadah strategis untuk memperkuat sinergi tersebut," imbuh dia. 

Sementara itu, Kementerian Ekonomi Kreatif menilai keamanan siber menjadi elemen penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi kreatif digital yang kini semakin bergantung pada teknologi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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