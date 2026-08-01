Gemini Robotics 2, Model AI Baru Google DeepMind yang Membuat Robot Humanoid Bergerak hingga Ujung Jari

JawaPos.com - Google DeepMind memperluas ambisi kecerdasan buatan ke dunia robotik melalui Gemini Robotics 2, model AI terbaru yang memungkinkan robot humanoid mengendalikan seluruh bagian tubuhnya. Teknologi ini dirancang agar robot tidak hanya memahami perintah, tetapi juga mampu bergerak, beradaptasi, dan menjalankan tugas fisik dengan koordinasi yang lebih kompleks.

Pengembangan tersebut menunjukkan arah baru industri teknologi global yang mulai menghubungkan kemampuan AI dengan perangkat fisik. Setelah bertahun-tahun berfokus pada model bahasa dan asisten digital, perusahaan teknologi kini berlomba menciptakan robot yang dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitarnya.

Dilansir dari The Verge, Sabtu (1/8/2026), Google DeepMind menyebut Gemini Robotics 2 mampu "mengendalikan seluruh bagian tubuh robot humanoid." Berbeda dari versi sebelumnya yang hanya mengatur tubuh bagian atas, model terbaru ini mendukung "gerakan seluruh tubuh mulai dari kaki hingga ujung jari."

Dalam demonstrasi yang dibagikan Google, robot humanoid Apollo 2 milik Apptronik dapat membungkuk untuk mengambil penyiram tanaman, menemukan barang tertentu dari rak, serta memindahkan objek berdasarkan instruksi.

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Meski demikian, Google DeepMind mengakui robot tersebut masih perlu meningkatkan kecepatan gerakan. Perusahaan menyebut pembaruan ini sebagai "langkah penting menuju kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dunia nyata yang lebih kompleks yang membutuhkan koordinasi seluruh tubuh."

Selain kemampuan bergerak, Gemini Robotics 2 juga meningkatkan keterampilan manipulasi melalui dukungan terhadap tangan robot dengan lima jari yang lebih kompleks. Teknologi tersebut memungkinkan robot melakukan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, seperti menutup kantong ziplock, mengikat kantong sampah, hingga membuka bohlam.

Google juga memperbarui Gemini Robotics ER 2 atau embodied reasoning, model yang membantu robot memahami lingkungan, memproses instruksi, serta menjalankan tugas bertahap. Versi terbaru ini diklaim lebih mampu menyelesaikan pekerjaan dalam durasi panjang dan memahami kapan sebuah tugas dimulai maupun berakhir. Model tersebut juga memungkinkan beberapa jenis robot berbeda bekerja sama, seperti ketika Apollo 2 memberikan instruksi kepada robot berlengan ganda milik Google untuk memasukkan peralatan ke dalam wadah saat membersihkan garasi.

Aspek keamanan turut menjadi perhatian dalam pengembangan ini. Google DeepMind menyatakan Gemini Robotics ER 2 merupakan "model robotika paling aman yang pernah dibuat" oleh perusahaan tersebut karena mampu mendeteksi keberadaan manusia di sekitar robot, menjalankan mekanisme keamanan, serta menghentikan robot ketika seseorang berada terlalu dekat.