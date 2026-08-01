Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 21.30 WIB

Teknologi Perla Effect, Inovasi Keramik yang Berubah Warna Sesuai Pantulan Cahaya

Ilustrasi bangunan keramik dengan teknologi Perla Effect . (Istimewa) - Image

Ilustrasi bangunan keramik dengan teknologi Perla Effect . (Istimewa)

JawaPos.com - Perkembangan teknologi material tidak hanya berfokus pada peningkatan kekuatan dan daya tahan, tetapi juga menghadirkan pengalaman visual yang lebih menarik. Salah satu inovasi yang mulai diterapkan di industri keramik adalah perla effect atau efek kilau menyerupai mutiara, yang memungkinkan permukaan keramik menampilkan pantulan warna berbeda ketika terkena cahaya dari berbagai arah.

Teknologi tersebut memanfaatkan karakter permukaan yang mampu menghasilkan efek optik dinamis. Saat terpapar cahaya alami maupun pencahayaan buatan, tampilan keramik dapat berubah mengikuti sudut pandang sehingga menciptakan dimensi visual tanpa memerlukan tambahan elemen dekoratif.

Menurut Jali Wijaya, Marketing Director PT Platinum Ceramics Industry, tren tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kini semakin memperhatikan detail dalam memilih material interior.

"Kami percaya bahwa keramik tidak lagi sekadar menjadi material pelapis lantai atau dinding, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membentuk karakter sebuah ruang. Untuk itu, dengan Asia Tile yakni Elise Harmony dengan perla effect, terdapat inovasi yang mampu memberikan pengalaman visual yang berbeda sekaligus tetap mengedepankan kualitas yang dapat diandalkan,” kata Jali di Jakarta.

Penerapan teknologi perla effect dihadirkan melalui koleksi Elise Harmony berukuran 25x40 sentimeter. Berbeda dari keramik dengan permukaan konvensional, lapisan ini menghasilkan pantulan warna lembut menyerupai mutiara, seperti hijau, merah muda, hingga ungu, yang muncul ketika cahaya mengenai permukaan keramik. Efek optik tersebut membuat tampilan ruang dapat berubah sesuai kondisi pencahayaan tanpa menghilangkan kesan elegan.

"Bagi kami, inovasi bukan hanya menghadirkan motif baru, tetapi bagaimana sebuah material mampu menciptakan pengalaman visual yang berbeda. Efek kilau yang lembut memberikan dimensi baru pada ruangan tanpa membuat tampilannya terasa berlebihan," ujar Jali menambahkan.

Dari sisi penerapan, karakter visual yang dihasilkan teknologi tersebut dinilai dapat mendukung berbagai konsep desain interior, mulai dari klasik, kontemporer, hingga minimalis modern. Motifnya juga dirancang agar mudah dipadukan dengan berbagai jenis furnitur maupun dekorasi sehingga dapat berfungsi sebagai elemen utama ataupun pelengkap dalam ruangan.

Selain digunakan di area hunian seperti ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan teras, teknologi permukaan ini juga dinilai sesuai diterapkan pada ruang komersial, termasuk kafe maupun butik, yang mengandalkan pengalaman visual sebagai salah satu daya tarik bagi pengunjung.

Pengembangan teknologi material juga menjadi bagian dari strategi industri keramik dalam mengikuti perubahan tren desain interior. Asia Tile menyebut inovasi motif, tekstur, hingga teknologi permukaan terus dikembangkan untuk menyesuaikan kebutuhan pasar.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Inovasi AI di Pabrik Keramik Percepat Kontrol Kualitas - Image
Teknologi

Inovasi AI di Pabrik Keramik Percepat Kontrol Kualitas

Kamis, 9 Juli 2026 | 00.20 WIB

Megabuild, Keramika, dan Megaproperty 2026 Dibuka di PIK 2 - Image
Jabodetabek

Megabuild, Keramika, dan Megaproperty 2026 Dibuka di PIK 2

Jumat, 5 Juni 2026 | 23.28 WIB

Satukan Tren Smart Home hingga Properti: Megabuild, Keramika dan Megaproperty 2026 Hadir Juni Ini - Image
Properti

Satukan Tren Smart Home hingga Properti: Megabuild, Keramika dan Megaproperty 2026 Hadir Juni Ini

Sabtu, 30 Mei 2026 | 04.34 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore