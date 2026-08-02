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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 2 Agustus 2026 | 16.47 WIB

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!

Timnas Indonesia diprediksi menang 2-1 atas Vietnam pada lanjutan Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari. (Timnas Indonesia) - Image

Timnas Indonesia diprediksi menang 2-1 atas Vietnam pada lanjutan Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari. (Timnas Indonesia)

JawaPos.com — Timnas Indonesia diprediksi menang 2-1 atas Timnas Vietnam pada lanjutan Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8/2026) malam 20.30 WIB, sekaligus menjaga peluang Garuda mengamankan tiket semifinal setelah mengoleksi enam poin di Grup A.

Timnas Indonesia datang dengan momentum positif setelah menang meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada pertandingan sebelumnya.

Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia menempati posisi kedua klasemen sementara Piala AFF 2026 Grup A dengan koleksi enam poin.

Mengapa Timnas Indonesia Sedikit Lebih Diunggulkan?

Timnas Indonesia memiliki modal penting berupa performa positif di Piala AFF 2026.

Kemenangan 3-0 atas Timor Leste membuat skuad Garuda berada di posisi kedua, hanya terpaut satu poin dari Singapura yang memimpin klasemen Grup A dengan tujuh poin.

Situasi itu membuat laga melawan Timnas Vietnam memiliki arti besar bagi perjalanan Timnas Indonesia di turnamen.

Tambahan tiga poin akan menjaga posisi Garuda di jalur perebutan tiket semifinal, sekaligus memberikan tekanan kepada para pesaing di Grup A.

Timnas Vietnam justru datang setelah gagal meraih kemenangan pada pertandingan terakhir. Golden Star Warriors ditahan Singapura tanpa gol, 0-0, ketika bermain di Stadion Mỹ Đình pada Jumat (31/7/2026).

Hasil imbang tersebut membuat Timnas Vietnam baru mengumpulkan empat poin dan berada di posisi ketiga klasemen Grup A.

Editor: Banu Adikara
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