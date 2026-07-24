8 Hal yang Wajib Dilakukan Setelah Putus Cinta, Jangan Lupa Amankan Akun Digital agar Tak Diawasi Mantan

Ilustrasi menjaga keamanan digital pasca-putus cinta. (Istimewa)
JawaPos.com - Putus cinta bukan hanya soal memulihkan perasaan, tetapi juga memastikan keamanan akun digital tetap terjaga. Banyak pasangan yang selama menjalin hubungan saling berbagi akses ke media sosial, email, layanan streaming, penyimpanan cloud, hingga perangkat rumah pintar.
Jika akses tersebut tidak segera dicabut, mantan pasangan masih berpotensi melihat aktivitas pribadi atau bahkan mengakses data penting.
Karena itu, pakar keamanan siber Kaspersky mengingatkan pentingnya menerapkan kebersihan digital (digital hygiene) setelah hubungan berakhir. Langkah ini perlu dilakukan meski perpisahan berlangsung baik-baik, karena akses yang pernah diberikan tidak akan otomatis terhapus.
Salah satu contoh yang disoroti datang dari konsultan hubungan Susan Winter. Ia menceritakan pengalaman seorang klien yang tetap diawasi mantan kekasihnya karena masih berbagi akun layanan reservasi restoran.
Sang mantan dapat mengetahui ke mana ia pergi, kapan melakukan reservasi, hingga berapa jumlah tamu yang datang. Kondisi tersebut memicu rasa tidak nyaman dan membuat korban merasa terus dipantau.
Agar hal serupa tidak terjadi, berikut sejumlah langkah yang disarankan Kaspersky.
1. Keluar dari Semua Sesi yang Masih Aktif
Periksa akun media sosial, aplikasi pesan instan, email, hingga layanan penting lainnya. Pastikan seluruh sesi login di perangkat lain telah dikeluarkan dan hanya perangkat pribadi yang masih memiliki akses.
2. Segera Ganti Seluruh Kata Sandi Penting
Jika mantan pasangan pernah mengetahui kata sandi Anda, segera ubah seluruh kredensial akun penting. Hindari menggunakan tanggal spesial atau kombinasi yang mudah ditebak.
Apabila menggunakan kata sandi yang sama di beberapa layanan, ubahlah semuanya. Jangan lupa mengecek email, nomor telepon pemulihan, dan pertanyaan keamanan agar tidak lagi terhubung dengan mantan pasangan.
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