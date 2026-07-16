7 Alasan Penting Mengapa Anda Perlu Menghapus Pertemanan dengan Mantan

JawaPos.com - Menghapus pertemanan dengan mantan di media sosial hingga real life sering menjadi keputusan yang memicu perdebatan.

Sebagian orang menganggapnya sebagai tindakan berlebihan, sementara yang lain melihatnya sebagai langkah penting untuk menjaga kesehatan mental setelah hubungan berakhir.

Menariknya, berbagai kajian psikologi menunjukkan bahwa menjaga jarak secara digital dapat membantu proses pemulihan emosional, terutama jika perpisahan masih menyisakan luka atau perasaan yang belum selesai.

Di era media sosial, hubungan yang telah berakhir tidak selalu benar-benar usai. Melihat unggahan mantan, mengetahui aktivitas terbarunya, atau terus mengikuti kehidupannya secara daring dapat membuat seseorang lebih sulit melepaskan masa lalu.

Akibatnya, proses menerima kenyataan dan membangun kehidupan baru menjadi lebih lambat.

Bukan berarti setiap orang harus menghapus mantan dari daftar pertemanan. Keputusan tersebut sangat bergantung pada kondisi masing-masing individu, alasan putus, serta dinamika hubungan yang pernah dijalani.

Namun, bagi sebagian orang, menjaga jarak di media sosial justru menjadi bentuk perlindungan terhadap diri sendiri agar dapat pulih dengan lebih sehat.