7 Alasan Penting Mengapa Anda Perlu Menghapus Pertemanan dengan Mantan

Ilustrasi menghapus pertemanan dengan mantan (freepik)
JawaPos.com - Menghapus pertemanan dengan mantan di media sosial hingga real life sering menjadi keputusan yang memicu perdebatan.
Sebagian orang menganggapnya sebagai tindakan berlebihan, sementara yang lain melihatnya sebagai langkah penting untuk menjaga kesehatan mental setelah hubungan berakhir.
Menariknya, berbagai kajian psikologi menunjukkan bahwa menjaga jarak secara digital dapat membantu proses pemulihan emosional, terutama jika perpisahan masih menyisakan luka atau perasaan yang belum selesai.
Di era media sosial, hubungan yang telah berakhir tidak selalu benar-benar usai. Melihat unggahan mantan, mengetahui aktivitas terbarunya, atau terus mengikuti kehidupannya secara daring dapat membuat seseorang lebih sulit melepaskan masa lalu.
Akibatnya, proses menerima kenyataan dan membangun kehidupan baru menjadi lebih lambat.
Bukan berarti setiap orang harus menghapus mantan dari daftar pertemanan. Keputusan tersebut sangat bergantung pada kondisi masing-masing individu, alasan putus, serta dinamika hubungan yang pernah dijalani.
Namun, bagi sebagian orang, menjaga jarak di media sosial justru menjadi bentuk perlindungan terhadap diri sendiri agar dapat pulih dengan lebih sehat.
Dirangkum dari laman Your Tango, berikut tujuh alasan mengapa menghapus pertemanan dengan mantan bisa menjadi keputusan yang tepat menurut sudut pandang psikologi hubungan.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!
MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan
Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final