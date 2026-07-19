Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi merilis daftar susunan pemain untuk menghadapi PSIS Semarang dalam 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (19/7/2026). Pelatih Bernardo Tavares menurunkan Alex Martins sebagai ujung tombak sejak menit pertama, sementara Ramadhan Sananta mengawali laga dari bangku cadangan pada pertandingan spesial perayaan ulang tahun ke-99 Green Force.

Laga ini menjadi kesempatan pertama bagi Bernardo Tavares menguji hasil latihan yang telah dijalani skuad Persebaya Surabaya selama masa persiapan musim 2026/2027. Selain memburu kemenangan, pelatih asal Portugal tersebut ingin melihat sejauh mana para pemain mampu menerapkan konsep permainan yang selama ini diasah di sesi latihan.

Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Bernardo Tavares mempercayakan Ernando Ari mengawal gawang Persebaya Surabaya. Di lini belakang, ia memasang Catur, Risto, Yuran Fernandes, dan Jefferson sebagai benteng pertahanan.

Lini tengah diisi Ricky, Toni, serta Dicky yang akan menopang permainan tim. Sementara Francisco Rivera dipercaya sebagai kapten sekaligus motor serangan bersama Miguel Pereira untuk menyuplai bola kepada Alex Martins yang diplot sebagai penyerang utama.

Starting XI Persebaya Surabaya:

Ernando Ari (21)

Catur (2)

Risto (5)

Yuran Fernandes (4)

Jefferson (17)

Ricky (16)

Toni (68)

Dicky (66)

Francisco Rivera (7/C)

Miguel Pereira (11)

Alex Martins (39)

Adapun daftar pemain cadangan yang disiapkan Tavares terdiri atas Reza Arya Pratama, M. Ilham, Kenzo Akbar, Yusuf Meilana, Randy May, Mikael Tata, Koko Ari, Mutjaba Ilham, Rachmat Irianto, Sadida Nugraha, M. Ichsas, Dimas Wicaksono, Malik Risaldi, Ramadhan Sananta, Diogo Ramalho, Walber Mota, Yann Mabella, dan Dava Yunna.

Bernardo Tavares Jadikan Laga Anniversary Sebagai Ajang Evaluasi

Meski berstatus laga pramusim, Bernardo Tavares menegaskan pertandingan melawan PSIS Semarang memiliki arti penting dalam proses pembentukan tim.

Menurutnya, latihan dan pertandingan merupakan dua situasi yang berbeda sehingga evaluasi sesungguhnya dilakukan saat para pemain tampil di lapangan.

"Latihan dan pertandingan adalah dua hal yang berbeda. Dalam pertandingan kami ingin melihat penerapan prinsip-prinsip taktik yang selama ini kami latih, mulai dari transisi menyerang, transisi bertahan, organisasi permainan hingga reaksi pemain ketika kehilangan atau menguasai bola," ucap Coach Tavares dalam sesi konferensi pers, Sabtu (18/7/2026).