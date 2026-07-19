Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

Prediksi susunan pemain Persebaya Surabaya saat menghadapi PSIS Semarang dalam 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo dengan Alex Martins diproyeksikan memimpin lini depan. (Persebaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya diprediksi menurunkan komposisi terbaik saat menghadapi PSIS Semarang dalam 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (19/7). Alex Martins berpeluang menjalani debut sebagai ujung tombak utama, didukung Francisco Rivera dan Miguel Pereira, dalam laga yang menjadi ajang mengukur kesiapan Green Force sebelum super league 2026/2027 dimulai.

Siapa Saja yang Diprediksi Masuk Starting XI Persebaya Surabaya? Pelatih Bernardo Tavares diperkirakan menurunkan susunan pemain yang mendekati komposisi utama meski laga melawan PSIS Semarang masih berstatus pertandingan pramusim. Kesempatan ini akan dimanfaatkan untuk menguji hasil latihan yang telah dijalani skuad selama sepekan terakhir.

Di bawah mistar gawang, Ernando Ari diprediksi tetap menjadi pilihan utama. Sementara lini belakang kemungkinan diisi Arief Catur Pamungkas, Risto Mitrevski, Yuran Fernandes, dan Jefferson Silva untuk membangun organisasi pertahanan yang solid.

Di sektor tengah, Diogo Ramalho dan Rachmat Irianto diproyeksikan menjadi penyeimbang permainan. Keduanya akan menopang Francisco Rivera yang dipercaya menjalankan peran sebagai gelandang serang sekaligus penghubung lini tengah dan depan.

Lini depan menjadi sorotan karena Alex Martins berpeluang menjalani laga perdananya bersama Green Force. Penyerang anyar itu diprediksi ditemani Miguel Pereira dan Malik Risaldi untuk membentuk trisula yang diharapkan mampu menghadirkan ancaman sejak menit awal.

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya Kiper: Ernando Ari

Bek: Arief Catur Pamungkas, Risto Mitrevski, Yuran Fernandes, Jefferson Silva

Gelandang: Diogo Ramalho, Rachmat Irianto, Francisco Rivera

Striker: Miguel Pereira, Alex Martins, Malik Risaldi

Bernardo Tavares Ingin Mengukur Hasil Latihan Bagi Bernardo Tavares, pertandingan melawan PSIS Semarang bukan sekadar bagian dari perayaan ulang tahun ke-99 Persebaya Surabaya. Laga ini menjadi tolok ukur untuk melihat perkembangan tim setelah menjalani berbagai program latihan menjelang musim baru.

Pelatih asal Portugal itu menegaskan pertandingan memberikan gambaran berbeda dibanding sesi latihan. Dia ingin memastikan seluruh pemain mampu menerapkan prinsip permainan yang selama ini terus diasah.